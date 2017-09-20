Греческая церковь запретила монахам Афона спускаться с горы без разрешения

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Священный Синод Элладской православной церкви опубликовал постановление, в котором запретил монахам Афона спускаться с горы без разрешения, сообщает портал "Русский Афон".

"Синод Элладской православной церкви опубликовал постановление "О священно-действиях на канонической территории Элладской церкви", согласно которому игуменам и монашествующим Святой горы Афон пребывание в епархиях на территории Греции и участие в богослужениях и приходских мероприятиях, выступления с проповедями и лекциями отныне возможно только с письменного разрешения Синода", — говорится в сообщении.

Подобное решение вызвало недовольство афонских монахов, так как большинство из них подчиняются не Элладской церкви, а Константинопольскому патриархату.

Иерарх одной из епархий "Новых территорий" в Греции, номинально находящейся в юрисдикции Константинопольского патриарха, в интервью греческому информагентству Romfea.gr назвал решение "неприемлемым" и подчеркнул, что оно может привести к обострению межцерковных отношений.

"Святогорцы находятся в подчинении Вселенского патриархата, почему мы должны просить разрешения у Священного Синода Элладской церкви?" — недоумевает он.