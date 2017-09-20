Папа Франциск дебютировал в кинематографе в роли самого себя

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Папа римский Франциск дебютировал в роли самого себя в художественном фильме "За пределами солнца", в котором рассказывается о детях, ищущих Бога, сообщает The Guardian.

Все сборы от проката фильма пойдут на помощь детям из неблагополучных аргентинских семей. Аргентина — родина 80-летнего понтифика.

Копия фильма уже отправлена папе Франциску, а первый показ киноленты пройдет в Ватикане.

Суммарное экранное время понтифика составило около шести минут — в середине и в конце ленты.