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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Кадыров осудил видео, на котором мусульманин бьет по лицу буддиста

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (116)
17:0519.09.2017
(обновлено: 11:16 20.09.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил видео, на котором мусульманин ударяет по лицу буддиста, а также назвал "позерством и рекламой", подчеркнув, что такие люди портят отношения между религиям и провоцируют межнациональные конфликты.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы
Ранее в соцсетях появилось видео, где молодой человек спрашивает у мужчины, буддист ли он, и, получив положительный ответ, бьет того по лицу.

"Мне скинули видео, на котором молодой человек, якобы считающий себя мусульманином, бьет по лицу буддиста. В Мьянме жители-буддисты помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяет нам думать так о всех жителях этой страны или тех, кто исповедует религию данного государства", — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что "истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека".

"Подобная выходка недостойна настоящего мужчины. Это позерство и реклама. Этим такие люди только портят отношения между религиями, провоцируют межнациональные и межрелигиозные конфликты. Причем тут этот парень-буддист, какая связь с теми, кто устраивает геноцид мусульман в Мьянме? Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живет и честным трудом зарабатывает на свою семью", — заключил глава Чечни.

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мнение: в Мьянме хотят "поднять американский флаг"
Рохинджа (рохинья) – этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Они являются потомками бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX – начале XX веков.

Конфликт между мусульманами-рохинджа и мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012 году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин, вспышкам насилия боевым столкновениям между исламскими боевиками из народности рохинджа и мьянманскими военнослужащими и полицией. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. В результате боевых действий за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tymnet tymnet
"истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека".

Не только обижают но и убивают, из недавнего убийство пауэрлифтера, затем легкоатлета. Ножевые ранения 2х охранников . Одного пырнули, второму отрезали ухо. Все дело рук мусульман, более того кавказцев. И даже уроженца Чечни. Что скажешь Рамзан?
17:16
19.09.2017
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Сергей Абрамович
Правильно, виноват не мусульманин ударивший,а опубликовавший! Странная логика...
20:56
19.09.2017
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