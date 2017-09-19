Католические монахини основали рок-группу и отправились в мировое турне

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Одиннадцать монахинь из перуанского монастыря объединились в рок-группу, стали популярны и теперь путешествуют по всему миру, сообщает Religion News Service.

Монахини назвали свою группу "Сиервас". Их песни о любви и вере под электрогитару заработали более миллиона просмотров на YouTube, они записали два диска и претендуют на латинскую премию Grammy.

Недавно группа выступила на музыкальном фестивале в Южной Калифорнии на музыкальном фестивале.

"Нам постоянно звонят, говоря, что хотят видеть этих монахинь, спрашивают, когда они снова выступают", — приводит издание слова представителя Римско-католической епархии Раяна Лилингрена, организовавшего выступление.

Несмотря на бурную концертную деятельность, участницы группы по-прежнему проживают в монастыре, в котором основали свой коллектив.