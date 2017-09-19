В РПЦ напомнили, за какие заслуги был канонизирован Николай II

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что император Николай II был канонизирован Русской православной церковью не за святость прожитой жизни, а за то, что по-христиански принял кончину от рук палачей.

"Кто-то опять стал говорить (о Николае II — ред.): "Какой он святой? От престола отрекся, страну погубил, царем был никудышным"… Государь Николай и вся его семья смиренно приняли несправедливые гонения и встретили смерть от рук палачей… Вот за это Николай II и его семья и причислены к лику святых. За то, что по-христиански восприняли свои страдания и встретили смерть", — приводит пресс-служба отдела слова Легойды.

По его словам, императору предлагали покинуть страну. Он мог согласиться и избежать страшной кончины. Эмигрировать, сохранить жизнь — себе и близким. Но он "сознательно не захотел этого, он сознательно остался в России".

Легойда напомнил, что в церковном наименовании царская семья именуется страстотерпцами. А страстотерпцы — это люди, которые пострадали и которых убили не за то, что они были христианами. Но их убили без вины, а они к своим гонителям и убийцам отнеслись с христианской кротостью и любовью, исполнив тем самым заповеди Божии.

"Святой — это не тот, кто никогда не грешил и тем более не ошибался. Библия прямо говорит, что нет человека, который жил бы и не согрешал. Святой — это тот, кто стремится к Богу, приближается к Богу и силой благодати Божией побеждает зло — в себе и в окружающем мире2, — отметил представитель РПЦ.

Он добавил, что Великая княжна Ольга писала из Ипатьевского дома накануне расстрела, что "отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него — он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь".