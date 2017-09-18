РПЦ: церковь не будет монополизировать слово "православный"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Русская православная церковь опровергла заявление некоторых СМИ, что она якобы пытается монополизировать использование слова "православный" в наименованиях религиозных организаций.

"За минувшие годы создано немало организаций, не имеющих никакого отношения к религиозным общинам и религии. Вместе с тем, в их наименованиях содержатся сведения о вероисповедании. К таким организациям относятся, в частности, различные псевдоправославные коммерческие и некоммерческие организации, не имеющие статуса религиозных объединений и созданные без участия последних", — приводит пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова руководителя юридической службы РПЦ игумении Ксении (Чернеги).

По ее словам, такие организации занимаются сбором пожертвований граждан на совершение треб в различных храмах и монастырях Московского патриархата и вводят граждан в заблуждение.

Таким образом, позиция Юридической службы заключается не в том, чтобы запретить использование слова "православный" в наименованиях религиозных организаций, не связанных с Русской православной церковью, а в том, чтобы ограничить использование сведений о религиозной принадлежности в наименованиях тех коммерческих и некоммерческих организаций, которые не имеют никакого отношения к религии и религиозным общинам.