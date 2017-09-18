Всероссийская акция против "Матильды" собрала около тысячи человек

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Православное общественное движение "Сорок Сороков" организовало в воскресенье всероссийскую акцию "Россия с Богом! За стратегию 683!", в которой приняли участие около тысячи человек по всей России, сообщает пресс-служба движения.

"В мероприятиях, которые прошли в форме пикетов, крестных ходов и молебнов царственным страстотерпцам в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Пензе, Пскове, Новомосковске, Шуе, Омске, Петропавловск-Камчатском и других городах, приняли участие около тысячи человек", — говорится в сообщении.

По мнению участников акции, "Матильда" должна быть запрещена, так как угрожает национальной безопасности. Согласно стратегии национальной безопасности № 683, к угрозам национальной безопасности в области культуры отнесены размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем культурной и информационной экспансии. Организаторы акции отметили, что к угрозам также относится распространение низкокачественной продукции массовой культуры и попытки фальсификации российской и мировой истории.

"Такие фильмы, как "Матильда", разрушают семью и фальсифицируют историю, и мы посчитали своим долгом публично высказаться в защиту стратегии национальной безопасности и выразить протест против проектов, направленных на подрыв духовных рубежей нашего Отечества", — приводит пресс-служба слова лидера "Сорока сороков" Андрея Кормухина.