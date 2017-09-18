ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на ликвидацию "Свидетелей Иеговы"*

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу "Свидетелей Иеговы"* на признание организации экстремистской и ее ликвидацию, сообщается на сайте суда.

"Суд коммуницировал жалобы сразу ряда запрещенных организаций, признанных в России террористическими или экстремистскими: "Таблиги Джамаат", "Аум Синрикё", "Свидетелей Иеговы", "Фалунь Дафа", "Нурси", "Аль-Сунна", — уточняет ЕСПЧ.

Коммуницирование жалобы означает, что суд признал возможным изучить поставленные в ней проблемы и направляет ее властям государства, на которое жалуются заявители, с предложением объяснить свою позицию.

Судья Верховного суда России Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Вслед за этим Верховный суд РФ признал ликвидацию организации законной.

*Организация, запрещенная в России.