Ритуал первых жителей Ирландии шокировал ученых

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ученые выяснили, что древние жители Ирландии проводили обряд "деконструкции тела" умершего перед погребением, дабы укрепить связь общины с его душой, сообщает ирландское издание Leitrim Obeserver.

Исследователи провели анализ костей, найденных в 1911 году в Карроукиле, который представляет собой один из самых больших в Европе курганов эпохи неолита. Долгое время останки считались утерянными, пока их не обнаружили в 2001 году в архиве Кембриджского университета.

"Кости датируются между 3500 и 2900 годами до нашей эры"", — констатирует Сэм Мур, участник исследовательской группы.

Международная группа ученых проанализировала кости 40 человек, найденные в семи гробницах. Всех их кремировали, поэтому специалисты изучали как сгоревшие кости, так и сохранившиеся.

"Мы обнаружили на костях следы каменными инструментов на месте сухожилия и связки в крупных суставах, таких как плечо, локоть, бедро и лодыжка", — поясняет профессор анатомии Джонни Гербер.

Это, по его словам, указывает на то, что в первобытных обществах был распространен сложный ритуал погребения, во время которого особое внимание уделялось "деконструкции тела". Исследователи выяснили, что аналогичные следы каменных инструментов часто встречаются на костях той же эпохи.

Зачем это делалось

"Попытка понять причины, по которым эти древние общины расчленяли тела, была одной из реальных интриг этого исследования. В обществах прошлого родословная имела больше общего с групповой идентичностью. Это, похоже, имело реальное значение в неолитической Ирландии", — предполагает Сэм Мур.

Повторный анализ костей раскрыл ученых высокий уровень сложности и разнообразия погребальных обрядов. Такие ритуалы, как полагают эксперты, играли в древних обществах особую роль, так как позволяли поддерживать духовную связь с предками.