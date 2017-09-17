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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Подмосковье в честь столетия революции прошел крестный ход

23:5517.09.2017
(обновлено: 23:57 17.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВо время крестного хода. Архивное фотоВо время крестного хода. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Подмосковье прошел Свято-Елисаветинский крестный ход, приуроченный к 100-летию революции, шествие, по данным организаторов, собрало свыше 1,5 тысячи верующих.

Крестный ход приурочен ко дню именин великой княгини Елизаветы Федоровны, которые некогда отмечались Великокняжеской четой в имении Ильинское-Усово. Память святой княгини Русская церковь отмечает 18 сентября. Шествие прошло по территории бывшего великокняжеского имения Ильинское-Усово.

"Есть верующие из Минска, из Екатеринбурга, из Перми, Германии… Также в крестном ходе приняла участие настоятельница храма Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим)", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

У живописной переправы через Москву-реку верующие совершили молебен. Затем они перешли на больших плотах на другой берег реки. Шествие возглавил благочинный Одинцовского округа архимандрит Нестор (Жиляев).

Крестный ход завершился молебном у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где был выстроен зимний дом княжеской усадьбы. После молебна для гостей открыли полевую кухню.

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

В православном просветительском центре "Усово-Спасское" для паломников открылась выставка "Императорское имение Ильинское-Усово", подготовленная фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) при участии Российской Академией Художеств, Государственного исторического музея, Звенигородского историко-архитектурного музея, Российской государственной Библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки, Государственного музея-усадьбы "Архангельское", Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, Государственного музея Л.Н. Толстого, Музея-заповедника "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", Саввино-Сторожевского ставропигиального монастыря.

На выставке также представлены уникальные фотографии, документы и предметы, посвященные истории усадьбы "Ильинское-Усово", и ее владельцам — великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне.

СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ

Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воинов русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.

Фонд ЕСПО последние несколько лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических объектов имения. Как сообщили РИА Новости в ЕСПО, за последние годы многие объекты были спасены от разрушения, и в настоящее время "идет большая работа по объединению памятников имения (15 объектов) в единый историко-культурный ансамбль, который будет доступен гостям и паломникам".

ЖЕРТВА РЕВОЛЮЦИИ

Великая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве Елизавета Федоровна стала одной из самых известных благотворительниц своего времени. Она вела подвижническую жизнь: ночами ухаживала за тяжелобольными, трудилась днем, обходила беднейшие кварталы, сама посещала Хитров рынок — самое криминогенное место тогдашней Москвы, вызволяя оттуда малолетних детей.

Елизавета Фёдоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Феликса Дзержинского. Патриарх Тихон пытался добиться ее освобождения, но тщетно — она была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь. В ночь на 5 июля 1918 года великая княгиня была убита – ее сбросили живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска. Ее останки отступающая Белая армия вывезла в Пекин, а затем в Иерусалим, где княгиня и желала быть похороненной.

В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых. Ранее, в 1981 году, мученица была канонизирована Русской зарубежной церковью.

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