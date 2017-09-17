Стояние против "Матильды": в Омске помолились за запрет фильма

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жители Омска приняли участие в молитвенном стоянии против кинокартины Алексея Учителя "Матильда". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал иерей Александр Лемешко.

На мероприятие у городского Успенского собора, по словам Лемешко, пришли более ста человек. Некоторые из них принесли с собой растяжки и транспаранты с надписями "Руки прочь от русского царя" и "Требуем не допустить проката фильма "Матильда".

Позднее в группе "Родное — Православное Прииртышье" была выложена запись молитвенного стояния. На кадрах видно, что несколько десятков собравшихся организовали встречу с духовенством и сбор подписей.

По сообщениям местных СМИ, молитвенное стояние против "Матильды" также прошло в воскресенье в Пскове.

Споры вокруг "Матильды"

Фильм "Матильда", который выходит в прокат 26 октября, повествует о романе будущего императора Николая II и юной балерины Матильдой Кшесинской. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе: противники фильма считают, что созданный в фильме образ не соответствует образу канонизированного церковью императора. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Режиссер картины Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг фильма, который еще не вышел в прокат. Схожую точку зрения высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечавший, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

"Опасный прецедент"

В понедельник адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что неизвестные подожгли автомобиль возле его офиса в Староконюшенном переулке. Рядом с местом возгорания были найдены обрывки бумаги с надписями "За Матильду гореть". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

В Кремле инцидент с автомобилем назвали "уродливым проявлением" дискуссии вокруг фильма, отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" относится к сфере ответственности правоохранительных органов.

Во вторник стало известно, что сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" оказалась от проката кинокартины из-за многочисленных угроз ее противников. В руководстве компании такой шаг назвали вынужденной мерой, направленной на то, чтобы обезопасить зрителей.

В пятницу православные активисты Новосибирска направили местным властям открытое письмо с требованием запретить показ "Матильды" в городских кинотеатрах. Авторы послания ссылаются на результаты некой экспертизы, из которой якобы следует, что фильм "оскорбляет религиозные чувства".

Министр культуры России Владимир Мединский выразил возмущение ситуацией вокруг кинофильма. По мнению министра, нагнетаемая вокруг картины истерия создает "опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".

Из заявления главы Минкульта следует, что в ведомстве долгое время старались воздерживаться от вмешательства в скандал, но события вынуждают занять более определеннную позицию. По словам министра, любые намерения запретить показ "Матильды" и попытки давления на кинотеатры являются нарушением закона и будут рассматриваться в юридической плоскости.

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией", — говорится в заявлении Мединского.