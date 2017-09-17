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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Стояние против "Матильды": в Омске помолились за запрет фильма

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (174)
21:4017.09.2017
(обновлено: 11:11 18.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя МатильдаСъемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жители Омска приняли участие в молитвенном стоянии против кинокартины Алексея Учителя "Матильда". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал иерей Александр Лемешко.

Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Михалков обвинил в скандале вокруг "Матильды" Фонд кино

На мероприятие у городского Успенского собора, по словам Лемешко, пришли более ста человек. Некоторые из них принесли с собой растяжки и транспаранты с надписями "Руки прочь от русского царя" и "Требуем не допустить проката фильма "Матильда".

Позднее в группе "Родное — Православное Прииртышье" была выложена запись молитвенного стояния. На кадрах видно, что несколько десятков собравшихся организовали встречу с духовенством и сбор подписей.

По сообщениям местных СМИ, молитвенное стояние против "Матильды" также прошло в воскресенье в Пскове.

Споры вокруг "Матильды"

Фильм "Матильда", который выходит в прокат 26 октября, повествует о романе будущего императора Николая II и юной балерины Матильдой Кшесинской. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе: противники фильма считают, что созданный в фильме образ не соответствует образу канонизированного церковью императора. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская рассказала о совместной фотографии с Учителем

Режиссер картины Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг фильма, который еще не вышел в прокат. Схожую точку зрения высказывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечавший, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

"Опасный прецедент"

В понедельник адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что неизвестные подожгли автомобиль возле его офиса в Староконюшенном переулке. Рядом с местом возгорания были найдены обрывки бумаги с надписями "За Матильду гореть". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

В Кремле инцидент с автомобилем назвали "уродливым проявлением" дискуссии вокруг фильма, отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" относится к сфере ответственности правоохранительных органов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Чаша терпения переполнена": Мединского возмутил скандал с "Матильдой"

Во вторник стало известно, что сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" оказалась от проката кинокартины из-за многочисленных угроз ее противников. В руководстве компании такой шаг назвали вынужденной мерой, направленной на то, чтобы обезопасить зрителей.

В пятницу православные активисты Новосибирска направили местным властям открытое письмо с требованием запретить показ "Матильды" в городских кинотеатрах. Авторы послания ссылаются на результаты некой экспертизы, из которой якобы следует, что фильм  "оскорбляет религиозные чувства".

Актеры массовых сцен на съемках фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Епископ Егорьевский заявил, что трейлер "Матильды" привел его в ужас

Министр культуры России Владимир Мединский выразил возмущение ситуацией вокруг кинофильма. По мнению министра, нагнетаемая вокруг картины истерия создает "опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".

Из заявления главы Минкульта следует, что в ведомстве долгое время старались воздерживаться от вмешательства в скандал, но события вынуждают занять более определеннную позицию. По словам министра, любые намерения запретить показ "Матильды" и попытки давления на кинотеатры являются нарушением закона и будут рассматриваться в юридической плоскости.

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией", — говорится в заявлении Мединского.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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Религия и мировоззрение
Комментарии
79 пользователей оставили 127 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
иван иванов
Просто здорово - боялись мусульманских религиозных фанатиков, и не заметили как появились собственные, духовные, православнутые на всю голову любители "царя-батюшки", которого современники, почему-то, называли не иначе как "николашка кровавый".
21:58
17.09.2017
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vikom1975
Хочу посмотреть этот фильм
21:59
17.09.2017
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