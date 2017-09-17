В Омске проходит молитвенное стояние против "Матильды"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жители Омска собрались на молитвенное стояние против фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал иерей Александр Лемешко.

Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября и уже вызвала большой общественный резонанс.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призывала отозвать прокатное удостоверение. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией.

Противники фильма считают, что созданный режиссером образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора.

Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что истерия, нагнетаемая вокруг работы Учителя, является беззаконием и цензурой, а также создает "опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".