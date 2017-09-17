МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жители Омска собрались на молитвенное стояние против фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал иерей Александр Лемешко.
Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября и уже вызвала большой общественный резонанс.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призывала отозвать прокатное удостоверение. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией.
Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что истерия, нагнетаемая вокруг работы Учителя, является беззаконием и цензурой, а также создает "опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".