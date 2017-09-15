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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Шестой Елизаветинский крестный ход пройдет к столетию событий 1917 года

15:4015.09.2017
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© Фото : фото предоставлено Екатеринбургской епархией РПЦОсвящение памятника святой преподобномученице великой княгине Елизавете в Алапаевске. Архивное фото.Освящение памятника святой преподобномученице великой княгине Елизавете в Алапаевске. Архивное фото.
© Фото : фото предоставлено Екатеринбургской епархией РПЦ

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Шестой Елизаветинский крестный ход, посвященный памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны, пройдет 17 сентября в Подмосковье и будет приурочен к 100-летию трагических событий в России и ко дню именин великой княгини, сообщили в пятницу РИА Новости организаторы.

Уточняется, что крестный ход пройдет по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, его инициаторами выступили Одинцовское благочиние и фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), при участии прихода Спаса Нерукотворного образа в селе Усово. Именно в имении Ильинское-Усово великокняжеской четой в прошлом отмечались именины Елизаветы Федоровны.

Также 18 сентября Русская православная церковь совершает память святой праведной Елизаветы – небесной покровительницы великой княгини, а 17 сентября будет отмечаться 20-летие перенесения останков великого князя Сергея Александровича, супруга Елизаветы Федоровны, в усыпальницу бояр Романовых в Новоспасском монастыре.

Красивый маршрут по местам памяти

Организаторы называют Елизаветинский крестный ход "историческим".

Великая княгиня Елизавета Федоровна
© РИА Новости
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"Он идет красивым маршрутом по территории великокняжеского имения Ильинское-Усово и объединяет исторические объекты, усадьбы, собирает большое число паломников в общей молитве, спасая и оберегая места памяти великой княгини Елизаветы Федоровны", — сказал собеседник агентства.

В Ильинском, имении великого князя Сергея Александровича, в 1891-1905 годах бывшего генерал-губернатором Москвы, супруги проводили лето, а в сентябре всем домом, на плотах, переправлялись через Москву-реку в Усово, где был выстроен зимний дом. Участники крестного хода, по сложившейся традиции, также переплывают в одном из самых живописных мест Москву-реку.

Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воиной русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.

Спасти от разрушения

Фонд ЕСПО последние несколько лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических объектов имения. Как сообщили РИА Новости в ЕСПО, за последние годы многие объекты были спасены от разрушения, и в настоящее время "идет большая работа по объединению памятников имения (15 объектов) в единый историко-культурный ансамбль, который будет доступен гостям и паломникам".

Церемония открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Как уточнили организаторы крестного хода, памятные мероприятия начнутся в 9.30 с совершения Божественной литургии в Спасском храме села Усово. В 12.00 крестный ход начнет свое движение от храма Илии Пророка в Ильинском, в 13.00 состоится переправа через Москву-реку из Ильинского в Усово. Завершится крестный ход общей молитвой преподобномученице Елизавете Федоровне у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово. После молебна для гостей будет работать полевая кухня.

Кроме того, в православном просветительском центре "Усово-Спасское" паломники смогут посетить выставку "Императорское имение Ильинское-Усово", подготовленную ЕСПО. Шестой Елизаветинский крестный ход является частью программы по увековечению памяти новомучеников и исповедников Русской церкви и подготовки 100-летия их памяти.

Благотворительница и подвижница

Великая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, Елизавета Федоровна стала одной из самых известных благотворительниц своего времени. Она вела подвижническую жизнь: ночами ухаживала за тяжелобольными, трудилась днем, обходила беднейшие кварталы, сама посещала Хитров рынок — самое криминогенное место тогдашней Москвы, вызволяя оттуда малолетних детей.

Марфо-Мариинская обитель милосердия
© РИА Новости / Илья Питалев
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Елизавета Фёдоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Феликса Дзержинского. Патриарх Тихон пытался добиться ее освобождения, но тщетно — она была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь. В ночь на 5 июля 1918 года великая княгиня была убита – ее сбросили живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска. Ее останки отступающая Белая армия вывезла в Пекин, а затем в Иерусалим, где княгиня и желала быть похороненной.

В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых. Ранее, в 1981 году, мученица была канонизирована Русской зарубежной церковью.

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Религия и мировоззрение
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