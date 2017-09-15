В РПЦ предлагают называть "православными" только религиозные организации

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Московской патриархии предлагают внести поправки в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях", которые бы не разрешали общественным объединениям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово "православный".

В конце января телеканал НТВ распространил в эфире письмо, которое организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров с требованиями отказаться от проката фильма Учителя "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь" не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

"Сейчас назревает вопрос о праве других, нерелигиозных, организаций включать в свои наименования сведения о вероисповедании. У нас есть целый блок организаций — некоммерческих, коммерческих, — которые включают в свои наименования слово "православный", показывают свое особое отношение к Православной церкви", — сказала РИА Новости глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), отвечая на вопрос о целесообразности внесения поправок в действующий закон о свободе совести.

По ее словам, указанные организации осуществляют свою деятельность, зачастую представляя ее "как такую деятельность, которая осуществляется по благословению церковных иерархов, которая одобряется Церковью, идет под ее эгидой, а на самом деле никакой связи с Церковью у этих организаций нет".

"Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию – монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Те организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем", — сказала Чернега.

Она добавила, что это делается "для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.