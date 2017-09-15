В РПЦ предлагают называть "православными" только религиозные организации

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Московской патриархии предлагают внести поправки в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях", которые бы не разрешали общественным объединениям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово "православный".
"Сейчас назревает вопрос о праве других, нерелигиозных, организаций включать в свои наименования сведения о вероисповедании. У нас есть целый блок организаций — некоммерческих, коммерческих, — которые включают в свои наименования слово "православный", показывают свое особое отношение к Православной церкви", — сказала РИА Новости глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), отвечая на вопрос о целесообразности внесения поправок в действующий закон о свободе совести.
По ее словам, указанные организации осуществляют свою деятельность, зачастую представляя ее "как такую деятельность, которая осуществляется по благословению церковных иерархов, которая одобряется Церковью, идет под ее эгидой, а на самом деле никакой связи с Церковью у этих организаций нет".
"Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию – монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Те организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем", — сказала Чернега.
Она добавила, что это делается "для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан".
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.