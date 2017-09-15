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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий Самигуллин: мы через интернет разоблачаем экстремизм

13:0515.09.2017
(обновлено: 13:09 15.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Празднование Ураза-байрама в регионах РоссииМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Празднование Ураза-байрама в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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15 сентября Духовному управлению мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) исполняется 25 лет. По случаю юбилея муфтий республики Камиль Самигуллин в интервью журналисту РИА Новости Радику Амирову подвел итоги четвертьвековой деятельности и наметил планы будущего исламской организации Татарстана.

- Уважаемый Камиль-хазрат, 25 лет – это много или мало?

— Судите сами, на территории современного Татарстана ислам существует уже более ХХ веков. Но только 25 лет назад появилась собственная организационная структура, ответственная за развитие и поддержку мусульманской уммы.

Это сегодня в России свыше 80-ти духовных управлений. Есть регионы, в которых одновременно функционируют несколько муфтиятов. В недалеком же прошлом поднимался лишь вопрос возможного переноса в Казань Духовного управления мусульман, правопреемника Оренбургского магометанского духовного собрания. То есть, само по себе создание муфтията уже является большим достижением для татарстанской уммы.

- В самом начале большого пути, очевидно, мало кто знал, как сложится судьба татарстанского муфтията?

Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) во время праздника Изге Болгар Жыены, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, в городе Болгаре
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Религиозные деятели высоко оценили работу богословского форума в Казани
- Все верили и стремились к тому, чтобы он был единым и единственным в республике, полноценным и дееспособным. Благо, так оно и случилось. 

Потом оказалось, что ему было суждено стать еще и одним из крупнейших муфтиятов страны. А Казань, благодаря инициативе ДУМ РТ, прославилась как северная столица мусульманского мира. Республика Татарстан теперь известна как регион, в котором процветает дружественный ислам.

- Задачи перед руководством исламского центра: какими они были 25 лет назад, на ваш взгляд, и какие сейчас?

— Четверть века назад перед нашим муфтиятом стояли серьезнейшие цели, связанные с возрождением татарского богословского наследия, воссозданием многоуровневой системы религиозного образования, восстановлением мечетей и медресе.

Наконец, мы должны были создать систему воспитания подрастающего поколения, достойной смены известным отечественным религиозным, научным и общественным деятелям. Для решения задач сформировалась умелая система управления муфтиятом, в которую входят Совет улемов, Совет казыев, Совет старейшин, совещательные органы,  казыяты и мухтасибаты.

- То есть, крупнейшее в стране исламское духовное управление?

— На данный момент состав ДУМ РТ – это более 1500 мечетей, в которых трудятся полторы тысячи имамов. Это более четверти от всех приходов и мечетей в России. И – заметьте! – только за последние четыре года в республике было открыто более 100 мечетей.

Да, на сегодняшний день ДУМ РТ в России занимает второе место по количеству махаллей (приходов — ред.). А тогда, в начале 1990-х, в республике насчитывалось 24 мечети, а в Казани — всего три!

- Татарстан попал в топ российских событий в день открытия Болгарской исламской академии (БИА). Как работает система мусульманского религиозного образования сегодня? 

Здание Болгарской исламской академии в городе Болгар. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Академия в Татарстане станет "кузницей кадров" для исламского мира
- Открытие Академии  – это же результат не одного дня. Деятельность ДУМ РТ на ниве просвещения начата была в начале 1990-х годов, а сегодня набрала высокие темпы. Что есть на данный момент?

Система мусульманского образования в Татарстане – многоуровневая. Здесь работают 700 примечетских курсов, девять медресе и Российский исламский институт (РИИ).

- Ну, а академии, наверное, выделена особая роль?

— Совершенно верно. Она занимает особое место в череде проектов и призвана стать венцом отечественной богословской школы и, чего там скрывать, — альтернативой зарубежным учреждениям. Это новая эра в мусульманском образовании.

- Помогает ли побеждать радикализм в умах молодежи такая фундаментальная духовно-материальная база?

— Разумеется! Экстремизм проникает туда, где имеет место невежество. Причем не только среди населения, но и среди имамов. Отдельное направление нашей деятельности — их профессиональная подготовка.

Новый муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото : Духовное управление мусульман Республики Татарстан
Муфтий: мусульмане России опираются на наследие отечественных богословов
С 2002 года на территории региона религиозную деятельность могут вести только аттестованные ДУМ РТ имамы. И даже проповеди во всех мечетях Татарстана имеют единое содержание – идеологически выверенное. И наш опыт привлек внимание муфтиятов других регионов страны.

Аттестация преподавателей, методический и финансовый аудит работы учебных заведений, издание аккредитованных пособий – все это реализуется с целью противодействия экстремизму.

Далее. Мы проводим профилактическую работу в молодежной и подростковой среде.  Как показывают исследования, у ребят самый популярный канал получения информации об исламе — интернет.

- Поэтому вы обратились к образовательным проектам именно через него?

— В своей деятельности мы через интернет разоблачаем экстремизм. На сегодняшний день созданы и продвигаются ряд интернет-проектов, направленных на реализацию этих мер. Это федеральный портал "Islam-Today", интернет-радио "Азан", страницы в социальных сетях на русском и татарском языках, электронная библиотека "Даруль-кутуб", книжный онлайн-магазин, сайт "Ислам против террора". На очереди — интернет-телевидение "ХузурТВ".

Все эти площадки муфтията не просто знакомят с традициями ислама, но и демонстрируют нашу открытость. Мы должны уметь отвечать на вопросы.

- Но почему только молодежь? 

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Муфтий Татарстана стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу
- Не только она, у нас ведется работа со всеми возрастными категориями. Но работа с молодежью – это неотъемлемая часть деятельности. Нам важно воспитание, сплочение, повышение уровня образования, укрепление веры среди молодого поколения. Привлекая мусульманскую молодежь, удается готовить кадровый резерв. Немаловажно выявлять талантливых, инициативных, мотивированных и способных к обучению молодых ребят и использовать их потенциал в дальнейшем.

- Какие сегодня задачи перед  ДУМ РТ стоят на первом плане? 

— Жизнь нынешнего мусульманина не ограничивается исключительно посещением мечети. Для нас важно реализовать проекты по совершенствованию своей инфраструктуры. Нынче при поддержке муфтията развивается халяль-индустрия, организуются хадж-туры, институт вакфа и закята. Как бы высокопарно ни звучало, но задача на сегодня – сохранить и развивать этот задел для будущего уммы.

- Трудно быть муфтием, Камиль-хазрат?!

— Религиозная деятельность, скажем так, — сфера тонкая. Мы, хазраты, находимся рядом с людьми как в самые счастливые моменты их жизни (рождение ребенка, его бракосочетание), так и в самые тягостные часы (уход близких нам людей в мир иной). Это наша миссия – радоваться счастью, сопереживать бедам и разделять горечь утраты.

Но общество находится в постоянном развитии, а мы неотделимы от него. И для того, чтобы быть востребованными, мы должны идти в ногу со временем. Вот такую цель я вижу, как действующий муфтий Республики Татарстан.

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Религия и мировоззрение
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