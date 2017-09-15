Более 17 тыс российских спасателей примут участие в молебне 17 сентября

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 17 тысяч российских спасателей 17 сентября примут участие в молебне в честь образа Божьей Матери "Неопалимая купина" — покровительницы всех огнеборцев, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Более 17 тысяч сотрудников МЧС по всей стране 17 сентября 2017 года примут участие в благодарственном молебне", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Москве праздничная литургия пройдет в храме Христа Спасителя. В мероприятии в столице примут участие руководители и сотрудники министерства, члены их семей, курсанты и кадеты вузов системы чрезвычайного ведомства, а также пожарные московского гарнизона.

Считается, что православная икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая купина" защищает жилье от пожара и помогает тем, кто попал в беду.

"Неопалимая купина" — образ, известный с ранних веков христианства. Он символически отражает ветхозаветное событие, описанное в книге Исход, когда пасший овец пророк Моисей увидел горящий куст, подошел посмотреть, "отчего куст горит огнем, но не сгорает", и Бог, воззвав к нему из пламени, призвал вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю. Для христиан этот куст, не сгоравший в огне, стал прообразом Божией Матери, которую не опалил огонь Божества при непорочном зачатии.

На Русь эта икона попала еще в 1390 году — ее привезли в Москву палестинские монахи — и хранилась в Благовещенском соборе московского Кремля. Начиная с XVI века по стране стали расходиться ее многочисленные списки, многие их которых почитались чудотворными.