Гнев богов: пять компьютерных игр, оскорбивших религиозные чувства

Люди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни

Люди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни

Антон Скрипунов

Власти Малайзии запретили популярный сервис для скачивания Steam из-за компьютерной игры, в которой между собой сражаются божества различных религий. На такую меру правительство этой страны пошло по просьбе духовенства. О том, какие компьютерные игры и в каких странах запрещены по религиозным соображениям, — в материале РИА Новости.

Серия Call of Duty

Когда разработчики популярного шутера решили переключиться с тематики Второй мировой войны на современность, то, наверное, не ожидали, что окажутся в центре скандала.

Сначала гнев мусульман вызвала Call of Duty: Modern Warfare, где на одной из карт для сетевой игры можно обнаружить Коран. По этой причине игру запретили в Саудовской Аравии.

Еще одну игру серии — Call of Duty: Black Ops — запретили в ОАЭ. Причем по той же причине: из-за наличия Корана в одной из локаций.

Этим летом против Call of Duty: Modern Warfare ополчились в Турции. Причиной гнева верующих стало вовсе не наличие священной книги ислама, а то, что игрок в принципе убивает мусульман. Впрочем, популярная "стрелялка" там пока еще разрешена.

© Activision Publishing Компьютерная игра Call of Duty © Activision Publishing Компьютерная игра Call of Duty

Rise of the Tomb Raider

В игру про расхитительницу гробниц Лару Крофт Rise of the Tomb Raider не получится поиграть в Саудовской Аравии. Дело в том, что в одном из эпизодов главная героиня занимается поиском гробницы пророка Мухаммеда. Королевский Национальный совет по СМИ счел это оскорбительным для верующих.

Вообще, Саудовская Аравия больше всех остальных стран запрещает видеоигры как раз по религиозным мотивам. Например, ее властям не понравились игры God of War и Dante’s Inferno лишь потому, что там изображены божества античной мифологии, а также из-за постоянного упоминания в них слова "бог".

А вот игру Darksiders, сюжет которой базируется на христианской книге Апокалипсис, запретили в королевстве за "несоответствие обычаям и традициям" мусульман.

© Ziff Davis Компьютерная игра Rise of the Tomb Raider © Ziff Davis Компьютерная игра Rise of the Tomb Raider

Pokemon Go

В прошлом году много шума по всему миру наделала ловля виртуальных монстров в различных общественных местах. В ряде стран, в том числе и в России, представители духовенства крупнейших конфессий единодушно призывали не играть в Pokemon Go в культовых сооружениях.

Эту игру как "противоречащую исламу" запретили в Малайзии, Пакистане, Индонезии, Египте и Саудовской Аравии. Также в нее нельзя играть в Иране, но "из соображений безопасности", а не религии.

Pokemon Go чуть не запретили еще до официального выхода в Индии. В сентябре прошлого года в верховный суд индийского штата Гуджарат обратился местный житель Алай Анил Давэ, который назвал богохульством возможность играть в нее в храмах.

"Люди, играющие в эту игру, получают очки в форме яиц, которые нередко появляются в молитвенных домах различных религий. Обнаружить яйца в индуистском или джайнском храме кощунственно, поэтому мой клиент добивается запрета игры во всей стране" — так обосновал позицию представитель истца, который исповедует индуизм. Речь шла о том, что в храмах нужно молиться, а не собирать виртуальные очки.

В итоге суд уведомил правительство Индии и создателей игры, что "чувства верующих задеты". Однако, несмотря на это, Pokemon Go все же вышла в Индии в декабре 2016 года.

© Nintendo Игра Pokemon Go © Nintendo Игра Pokemon Go

Серия Grand Theft Auto

Основной причиной, по которой GTA запрещают в различных странах мира, является чрезмерная жестокость. В мусульманских странах те же GTA: San Andreas и GTA 5 запрещают из-за "харама" — недозволенного в исламе.

Власти Малайзии и Саудовской Аравии посчитали недопустимым наличие в играх GTA сцен с наркотиками и сексом. По той же причине в этих странах запрещены такие игры, как The Wither 2, Mafia, Godfather 2, и многие другие.

© Rockstar Games Игра Grand Theft Auto Online © Rockstar Games Игра Grand Theft Auto Online

Far Cry 5

Еще не выпущенную Far Cry 5 могут запретить в США. Действие игры разворачивается в штате Монтана, где главный герой противостоит вымышленной организации религиозных фанатиков, установившей власть над местными жителями. В американской прессе развернулась дискуссия о допустимости такого сюжета в свете активизации ультраправых и консервативных сил по всей стране.

Американские геймеры создали петицию создателям с требованием остановить разработку игры.

"Мы, американские геймеры, которые составляют основную часть вашей пользовательской базы, требуем отменить релиз этой игры или изменить ее, чтобы она была менее оскорбительной для нас", — говорится в обращении.

Например, они предложили поменять христиан на мусульман, а действие игры перенести в Канаду. К их требованию присоединились некоторые христианские церкви штата Монтана.