МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, некорректно высказавшийся в адрес девочки без рук, сделает выводы из последовавшего после его высказываний общественного резонанса и переменит свою позицию по поводу "вечных мучений".

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". На его твит ответил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, написавший, что это "омерзительная позиция". Лебедев, в свою очередь, отметил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут".

Комментируя высказывания Лебедева на своей странице в Facebook, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и СМИ Владимир Легойда выразил надежду, что депутат Госдумы "все же сможет понять, почему его слова о том, что детям с некоторыми патологиями лучше не рождаться, чтобы не мучиться, вызвали такую реакцию".

"Поймет, что вечные мучения — следствие не физических недугов, а патологии души. И что достоинство человека связано с его образом и подобием Творца, который один решает, кто и как появляется на свет. А мы живем, чтобы учиться любить это достоинство в человеке. Любом", — написал Легойда.