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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ сравнили ситуацию с "Матильдой" со скандалом вокруг Charlie Hebdo

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (158)
11:5414.09.2017
(обновлено: 14:24 14.09.2017)
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© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма МатильдаСъемки фильма Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Русской православной церкви призвали участников общественной дискуссии вокруг фильма "Матильда" не упрощать ситуацию, однозначно выбирая одну из сторон, как это было в ситуации со скандальным французским журналом Charlie Hebdo. В церкви подчеркивают, что хотя не выступают за запрет картины, но и не становятся на сторону тех, кто фильм защищает.

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Заявление главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона "в связи с обострением общественной дискуссии по фильму "Матильда" распространил в четверг синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В своем обращении митрополит Иларион уточнил, что посмотрел фильм "Матильда" по приглашению режиссера Алексея Учителя.

По мнению председателя ОВЦС, ситуация, складывающаяся вокруг картины, "к сожалению, напоминает ту, что развернулась некоторое время назад вокруг скандального французского еженедельника Charlie Hebdo".

"Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с "Шарли" или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры. А как быть тем, кто не с одними и не с другими? Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и так далее", — говорится в заявлении.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Чаша терпения переполнена": Мединского возмутил скандал с "Матильдой"
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

Фильм "Матильда" выходит в российский прокат 26 октября, премьера состоится 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве, в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма. По мере приближения даты премьеры наиболее активные противники картины перешли к решительным и зачастую опасным действиям.

Вслед за этим объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности. Руководство сети приняло такое решение, чтобы оградить зрителей от рисков, которые могут повлечь за собой публичные показы этой картины.

© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок (2017)
Кадр из фильма "Матильда"

РПЦ против запрета, но не на стороне защитников фильма

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Апофеоз пошлости": в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду"
По словам митрополита Илариона, он также выступает против запрета показа фильма и против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время "никак не может и не хочет становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает".

"В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм посмотрел. Сейчас ведь говорят: не смотрели, так молчите, ждите, пока фильм выйдет в прокат. И обвиняют тех, кто высказывается против фильма на основании трейлера, в том, что они критикуют, не посмотрев. Я свое мнение о фильме высказал не на основании трейлера, а на основании просмотра его полной версии. Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на предпросмотр, но покривить против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог", — отметил представитель РПЦ.

В дискуссии вокруг фильма, продолжил архиерей, участвуют самые разные люди, однако "писем с выражением возмущения сегодня тысячи". По словам митрополита, многие люди не понимают, "зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними детьми".

Актеры массовых сцен на съемках фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Епископ Егорьевский заявил, что трейлер "Матильды" привел его в ужас
"Годовщина революции — повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память. Не говорю уже о том, что для Церкви государь император Николай Второй — страстотерпец, причисленный к лику святых. И государыня императрица Александра Федоровна, представленная в фильме как истеричная ведьма, — тоже причислена к лику святых. На "Царские дни" в Екатеринбург собирается не менее ста тысяч людей, которые в течение пяти часов ночью идут крестным ходом от места его расстрела к месту его предполагаемого захоронения", — отмечается в заявлении.

Представитель Московского патриархата выразил надежду на то, что "в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя".

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kvkokov
Митрополит Иларион - очень культурный и образованный человек, и в данном случае полностью разделяю его позицию. Только то, что Учитель спросил его мнения о фильме (о чем он сам заявлял), уже много стоит.
13:46
14.09.2017
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