Венчавший однополые пары пастор в Финляндии получил выговор от епархии

ОСЛО, 13 сен – РИА Новости. Духовный капитул Хельсинкской епархии евангелическо-лютеранской церкви вынес строгий выговор пастору, который первым в Финляндии начал венчать однополые пары, сообщает телекомпания Yle.

"Духовный капитул Хельсинкской епархии вынес строгий выговор пастору Каю Садинмаа, который венчал однополые супружеские пары. Данный выговор – первое в Финляндии официальное наказание пастору за венчание однополых пар", — отмечает телекомпания.

На коллегии епископов было заявлено, что церковное венчание невозможно, если речь идет об однополых парах. Решение капитула было принято пятью голосами против двух. Оставшиеся в меньшинстве предлагали ограничиться предупреждением.

Кай Садинмаа стал первым в Финляндии пастором, который 1 марта 2017 года, после вступления в силу закона о равноправном браке, обвенчал однополую пару. Садинма отрицает свою вину. По мнению пастора, брак в лютеранском понятии является государственной институцией, и его касаются исключительно гражданские законы, а пастор, выступая представителем публичной власти, не может не соблюдать это законодательство.

Духовный капитул мог либо оставить Садинмаа без наказания, либо дать ему устную рекомендацию или письменное предупреждение, либо лишить его права служить священником временно или навсегда. Как отмечает телекомпания, Садинмаа сейчас не имеет прихода. Он также не занимал пост священника в приходе на тот момент, когда венчал однополые пары. Кроме Садинмаа почти 30 священников на территории восьми епархий венчали или благословляли однополые пары, добавляют в телекомпании.

В Финляндии действует закон "О равноправном браке", который определяет брак как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины. Финская евангелическо-лютеранская церковь приняла решение, что не будет венчать однополые пары.