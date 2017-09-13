Депутат призвал папу Римского канонизировать Кшесинскую "для примирения"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил РИА Новости, что обратился с открытым письмом к папе Римскому Франциску с просьбой дать оценку ее жизни для последующей ее канонизации, что помогло бы разрешить конфликт вокруг фильма "Матильда" в России.

"В случае если обращение будет рассмотрено и какая-либо форма беатификации (обряд причисления умершего к лику блаженных в католической церкви) Кшесинской произойдет со стороны католической церкви, так как она большую часть своей жизни провела в лоне святого престола, то, возможно, это станет примиряющим шагом между радикалами и интеллигенцией современной России", — сказал Петров.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" уже отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности.

Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.