Депутат призвал папу Римского канонизировать Кшесинскую "для примирения"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил РИА Новости, что обратился с открытым письмом к папе Римскому Франциску с просьбой дать оценку ее жизни для последующей ее канонизации, что помогло бы разрешить конфликт вокруг фильма "Матильда" в России.
"В случае если обращение будет рассмотрено и какая-либо форма беатификации (обряд причисления умершего к лику блаженных в католической церкви) Кшесинской произойдет со стороны католической церкви, так как она большую часть своей жизни провела в лоне святого престола, то, возможно, это станет примиряющим шагом между радикалами и интеллигенцией современной России", — сказал Петров.
Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" уже отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности.
Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.