Движение "За жизнь" проведет в России акцию "Они могли бы пойти в школу"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Противники абортов проведут 14 сентября в России акцию "Они могли бы пойти в школу", приуроченную к началу нового учебного года, сообщили РИА Новости в среду организаторы.

"Участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" постараются привлечь общественное внимание к тому, что ежедневно в российских абортариях страна теряет ученический состав двух крупных школ", — сказали в пресс-службе движения.

Акция пройдет в 34 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Муром, Красноярск, Тюмень, Краснодар, Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург.

"В рамках мероприятия активисты выставят на городских площадях детскую обувь, символизирующую ежедневное количество прерываний беременности в отдельно взятых регионах и населенных пунктах. В столице организаторы планируют выставить на площадке для публичных мероприятий в парке "Сокольники" 2 тысячи пар детской обуви, что соответствует ежедневному числу абортов в стране. Сейчас добровольцы собирают обувь среди москвичей и жителей Подмосковья", — сообщили в движении "За жизнь!".

По замыслу организаторов, выставленная в публичных местах обувь призвана "визуализировать сухую статистику абортов".

"Нам видится, что власти и общественные силы должны расширять совместную работу по поддержке малоимущих семей, чтобы абортов было меньше, а первоклашек больше", — прокомментировала акцию координатор общественного движения Екатерина Маркова. В свою очередь исполнительный директор программы "Спаси жизнь" Мария Студеникина рассказала РИА Новости, что вся собранная обувь будет передана малоимущим семьям.

"Два с половиной года наша организация развивает собственную федеральную программу "Спаси жизнь", в рамках которой более 140 психологов и социальных работников в 86 городах РФ оказывают разноплановую помощь беременным женщинам в кризисной ситуации и малоимущим семьям. За это время удалось сохранить порядка 7 тысяч беременностей, которые планировали прервать из-за материальных проблем. Всего различную помощь по линии проекта получили свыше 65 тысяч человек. После акции собранная обувь будет передана малоимущим жителям столицы и Подмосковья, а также подопечным нашей программы в регионах", — сказала Студеникина.

Активисты считают, что материальные сложности семьи не должны становиться причиной аборта или изъятия ребенка органами опеки. По их мнению, государство и общество имеют достаточный ресурс, чтобы помочь таким семьям сохранить ребенка.

В августе этого года движение "За жизнь!" объявило о сборе более 1 миллиона подписей в поддержку инициативы о выделении из госбюджета помощи семьям с детьми в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. В подписном листе также есть предложение о защите жизни каждого ребенка с момента зачатия.

По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 миллиона абортов, по этому показателю страна стабильно занимает первое место в мире. При этом лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показателям. В бюджете ФОМС на эти цели планируется около 5 миллиардов рублей в год. За период с января по май 2017 года в России убыль населения составила 111,8 тысячи человек, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял почти втрое меньше — 41,6 тысячи человек. В 28 регионах смертность превысила рождаемость в полтора-два раза. Естественный прирост был зафиксирован в 21 регионе, хотя годом ранее он наблюдался в 33 регионах.

В Русской православной церкви ранее отмечали, что проблема распространения абортов может быть разрешена только в том случае, если женщины увидят реальную альтернативу в виде помощи и участия в их судьбе со стороны государства и общества.