Полиция расследует попытку поджога здания Федерации еврейских общин

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин (ФЕОР) в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее руководитель Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин сообщил РИА Новости, что неизвестные в ночь на вторник бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин на улице Образцова в Москве.

"По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД подтвердили факт проверки после небольшого возгорания на улице Образцова в столице.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Образцова неизвестные бросили бутылки с неустановленной жидкостью в фасад здания, после чего произошло небольшое возгорание. В результате инцидента пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал дежурный офицер.