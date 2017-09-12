Премьера англоязычной литургии Златоуста в русском стиле прошла в США

ХОУЭЛЛ (Нью-Джерси, США), 12 сен — РИА Новости. Премьера англоязычной литургии святого Иоанна Златоуста на музыку, написанную в русском православном стиле, состоялась во вторник в США.

Новый вариант одного из самых красивых православных богослужений прозвучал в русском храме святого Александра Невского в городе Хоуэлл (штат Нью-Джерси), где в этот день отмечался престольный праздник.

Торжества прошли в присутствии одной из главных святынь Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) — мироточивой Гавайской Иверской иконы Божией Матери. Литургию возглавил первоиерарх РПЦЗ митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион. Ему сослужили епископ Манхэттенский Николай и епископ Сербской Православной Церкви Ириней.

В храме собрались сотни верующих. Многие специально приехали не только из окрестных городов, но также и из расположенных в нескольких часах езды Нью-Йорка и Вашингтона.

Новая литургия была написана по заказу расположенного в штате Пенсильвания Русско-американского музыкального института имени Патриарха Тихона, хор которого и исполнил произведение. Музыку к нему написал американский православный композитор Курт Сэндер.

В интервью РИА Новости он рассказал, что тексты английского перевода литургии святого Иоанна Златоуста в США исполнялись и прежде. Однако, по его словам, "была серьезная необходимость в литургии, которая не только звучала бы по-английски, но и показывала бы всю красоту русской православной музыки". "Теперь эта литургия исполняется на понятном американцам языке, но у нее русское звучание, внимать которому не мешает языковой барьер", — сказал композитор.