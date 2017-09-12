"Враг Церкви": почему Порошенко не усидит на двух стульях

Антон Скрипунов

Украинские политики, похоже, подались в религию. Верховная рада планирует в ближайшее время рассмотреть "дюжину духовных инициатив", затрагивающих положение миллионов верующих. Ряд из них направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата. О том, что депутаты задумали в отношении крупнейшей в стране религиозной организации и сдержит ли президент Петр Порошенко слово не трогать Церковь — в материале РИА Новости.

Смена имени

Треть внесенных законопроектов касается, по сути, чисто технических вещей вроде облегчения порядка перерегистрации общин, установленного в 2015 году. Об этом парламентариев попросил Всеукраинский совет церквей.

Другая треть затрагивает такие вопросы, как борьба с домашним насилием, право врачей отказываться от абортов и призыв верующих на альтернативную военную службу. Перечисленные инициативы инициированы религиозными организациями Украины.

А вот законопроект № 5309 касается самой крупной в стране религиозной организации — Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Согласно ему, организация обязана поменять название, ведь ее "руководящий центр" якобы "находится за пределами Украины, в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

Инициатива исходила от нацпартии "Свобода". Ее лидер Олег Тягнибок не скрывает, что за этим стоит "распространение влияния "Киевского патриархата" на всю Украину". В юрисдикции КП, согласно данным Минкультуры Украины, находится 5264 прихода, а к финансово и административно независимой от Москвы УПЦ МП относятся 11 908 приходов. По разным данным, к ней примыкает примерно 60% населения Украины. За минувшие три года сторонники провластного "Киевского патриархата" захватили при участии радикалов более 40 храмов УПЦ МП.

"Намереваемся добиться, чтобы Украинская православная церковь Московского патриархата была переименована в "Российскую православную церковь в Украине", чтобы всем все было понятно. И она должна получить статус чужеземной церкви", — так объяснял Тягнибок необходимость закона.

Летом документ одобрил профильный комитет парламента. Теперь, к всеобщему недоумению, его намерены рассмотреть на одном из пленарных заседаний Рады.

"Это попытка дискредитировать Церковь в информационном плане для того, чтобы сделать ее более слабой и удобной для информационных (и не только) атак со стороны радикалов. … Ну давайте тогда внесем законопроект, чтобы называть не "Петро Алексиевич Порошенко", а "Порох" или "Папа". Это грубейшее нарушение права юридических лиц иметь свое наименование в соответствии со своей позицией", — полагает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

В самой УПЦ МП законопроект назвали дискриминационным. "Как оказывается, верующих УПЦ хотят лишить возможности не только молиться в своих храмах, но и забрать название Церкви! Наверное, Денисенко Михаил Антонович (глава "Киевского патриархата". — Прим. ред.) думает, что наименование даст ему признание других церквей и каноничность?", — возмущается глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

"Усидеть на двух стульях"

"У Денисенко хорошее положение при президенте. Он лидер "партии войны" в духовной сфере и заинтересован в уничтожении канонической православной церкви. И президент с ним разговаривает в высшей степени уважительно. Посещает его церковь, хотя изначально он был (а, может быть, и остается) прихожанином церкви Московского патриархата", — замечает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Тем не менее президент уже предупредил депутатов, что не станет подписывать еще один скандальный законопроект № 4511, обязывающий согласовывать назначение епископов с властями.

"Я думаю, что на Порошенко произвел впечатление крестный ход (УПЦ МП. — Прим. ред.), прошедший в июле и собравший под 100 тысяч человек. Иметь перед выборами устойчивую репутацию врага Церкви ему, видимо, не хочется", — допускает политолог.

Однако никакого конфликта с парламентом вокруг документа, скорее всего, не предвидится. Тем более что президент предупредил нардепов о своей готовности обсуждать тот же законопроект № 4128, узаконивающий захват храмов сторонниками Денисенко.

Представители УПЦ МП неоднократно подчеркивали, что подобные инициативы ни к чему, кроме новой гражданской войны, не приведут. Судя по тому, что президент поддерживает некоторые из этих законопроектов, но в то же время говорит о якобы независимости церкви от государства, речь идет о банальном популизме, а не о стремлении улучшить ситуацию.

"Можно сказать, что тут Порошенко пытается усидеть на двух стульях", — заключает эксперт.

А еще один законопроект, № 6722, предлагает открывать пленарные заседания Рады молитвой "Отче наш". Но спасет ли это от гнева сотен тысяч украинцев, которых затронут скандальные инициативы, — большой вопрос.