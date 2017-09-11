Главный раввин России пожелал Кобзону дожить до 120 лет

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил народного артиста СССР Иосифа Кобзона с юбилеем и пожелал ему дожить до 120 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе раввина.

Кобзону в понедельник исполнилось 80 лет.

"Для меня, для всей нашей общины – да и, наверное, для всего еврейского народа, — вы стали в полном смысле слова "человеком-легендой". Недаром среди многочисленных премий и наград, которых Вы удостоились за долгие годы плодотворной работы, есть и еврейская премия "Человек года". Вся наша община гордится Вами, Вашим творчеством, ставшим символом целого поколения российской многонациональной культуры", — приводит пресс-служба слова Берла Лазара.

Он отметил, что юбилей певца пришелся на конец месяца элул – "время милосердия", когда евреям положено помогать ближнему. По мнению главного раввина России, Кобзон преуспел в делах милосердия, в том числе в качестве главы Общественного совета Федерации еврейских общин России.

"Возраст в 80 лет называется в Талмуде "вершиной возмужания". Наши мудрецы объясняют, что в этом возрасте человек в полной мере осознает приоритеты своей жизни и способен сосредоточиться на главном, оставив в стороне все второстепенное. Главное для вас, дело всей вашей жизни – песней врачевать человеческие души, придавать бодрости, уверенности в завтрашнем дне… Так дай же Вам Бог заниматься любимым делом по крайней мере до 120 лет", — заключил Лазар.