Кобзон и буддисты откроют гигантскую ступу Просветления в Москве

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Народный артист СССР Иосиф Кобзон вместе с представителями столичной буддийской общины откроет 13-метровую ступу Просветления на территории строящегося буддийского храма в Отрадном, сообщила в понедельник РИА Новости председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова.

"Ступа полностью достроена, ее откроют 16 сентября. В 10 утра начнется молебен в честь открытия. На церемонию приедет Иосиф Кобзон", — сказала Шагдарова.

Она уточнила, что ступу строили дольше, чем планировали из-за нехватки финансирования. Все работы ведутся на пожертвования.

"Освящение ступы проведет Кунделинг Ринпоче… Мероприятие будет на открытом воздухе, пожалуйста, одевайтесь по погоде, следите за прогнозом, если потребуется, возьмите зонт или дождевик", — уточняется на сайте строительства.

Кунделинг Ринпоче родился в 1983 году в Лхасе. В возрасте 10 лет Ринпоче покинул родную страну, чтобы начать полноценное обучение буддийской философии в Индии в монастыре Дрепунг Гомангю. По поручению Далай-ламы, Кунделинг Тацаг Ринпоче многократно посещал Россию, Монголию, Европу и Гималайские регионы Индии.

Распоряжение мэра Москвы о возведении храмового комплекса и ступы в Отрадном было подписано еще в 2000 году. В 2004 году Далай-лама благословил проект. Но лишь в конце октября 2014 года после многолетних проволочек Московская община буддистов получила официальное разрешение на строительство и все сопутствующие документы. В феврале 2015 года рядом со стройплощадкой будущего храма была открыта "Пагода рая" с молитвенным барабаном, в который удалось собрать более 10 миллионов молитв.

Считается, что одно вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух помещенных в него миллионов мантр. Молитвенный барабан, считают буддисты, приносит умиротворение и покой в сердца людей, дарит гармонию окружающему миру. На бытовом уровне буддисты верят, что вращение молитвенного барабана защищает от заразных болезней и эпидемий.