Папа Франциск шокировал колумбийцев своим видом

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск напугал колумбийцев: во время поездки в папамобиле он рассек себе бровь, сообщает католическое издание Crux.

Папа Римский проезжал по улицам Картахены и благословлял верующих. На одном из участков пути папамобиль остановился и понтифик потянулся благословить собравшихся, однако транспортное средство неожиданно тронулось и понтифик ударился о металлическую перегородку, поддерживающую стеклянную крышу.

В результате удара из брови выступила кровь. Папа Франциск получил белый носовой платок от одного из членов его охраны. Глава службы безопасности понтифика Доменико Джанни вынужден был остановить кортеж, чтобы пострадавшему оказали помощь.

Глава пресс-службы Святого престола Грег Берк заверил журналистов, что здоровью 80-летнего папы Римского ничего не угрожает. У понтифика остался синяк.

Кортеж главы Римско-католической церкви направлялся в приют для бездомных. Папа Римский посещает Колумбию с 6 сентября.