Первые 50 студентов приняты в медресе со статусом вуза в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 сен — РИА Новости. Первые пятьдесят студентов приняты в высшее медресе "Мир Араб" в Бухарской области Узбекистана, открывшееся в новом учебном году, сообщил РИА Новости в понедельник представитель комитета по делам религии при кабинете министров республики.

"Студентами первого высшего медресе "Мир Араб" в Узбекистане стали пятьдесят человек, срок обучения – четыре года", — уточнил собеседник агентства. По его словам, медресе будет готовить специалистов по истории и теории религий, исламскому праву и арабскому языку.

В июне медресе со статусом высшего исламского образовательного учреждения "Мир Араб" прошло регистрацию в министерстве юстиции республики. Медресе, созданное по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, расположено в Каганском районе Бухарской области, где находится усыпальница Бахауддина Накшбанда, суфийского лидера второй половины XIV века. Наряду с высшим медресе свою деятельность продолжит исламское среднее специальное училище "Мир Араб".

"Начало деятельности высшего медресе имеет важное значение в глубоком и всестороннем изучении основ ислама и обеспечении религиозной толерантности в Узбекистане", — отметили в госкомитете.

По данным комитета по делам религии, религиозное образование в Узбекистане сегодня получают около тысячи студентов, которые проходят обучение в девяти медресе, имеющих статус средних специальных образовательных учреждений, Ташкентском исламском институте и Ташкентском исламском университете, где также преподаются светские дисциплины.

В Узбекистане с более 32-миллионным населением 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.