В Луганске Крестным ходом за мир прошли пять тысяч человек

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (104)

Торжественный Крестный ход за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске. 10 сентября 2017

Торжественный Крестный ход за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске. 10 сентября 2017

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Около 5 тысяч человек приняли участие в торжественном Крестном ходе за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске, сообщил журналистам настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр (Пономарев).

© РИА Новости Торжественный Крестный ход за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске. 10 сентября 2017 © РИА Новости Торжественный Крестный ход за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске. 10 сентября 2017

"Предварительно можно сказать, что более 5 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе. И к нему присоединялись сотни и сотни людей по ходу нашего следования. Люди молятся прежде всего за то, чтобы было остановлено кровопролитие и междоусобицы", — сообщил протоиерей.

© РИА Новости Торжественный Крестный ход за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске. 10 сентября 2017 © РИА Новости Торжественный Крестный ход за мир в честь Дня города и Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Луганске. 10 сентября 2017

Представитель МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Селиванов, уточнил, что Крестный ход завершил праздничные мероприятия в честь 222-летия города Луганска. Для обеспечения их безопасности силы правоохранителей были привлечены в максимальном объеме, отметил он.

"В Крестном ходе приняло участие около 5 тысяч человек, и МВД могло не обеспечить безопасность. Учитывая ту террористическую работу, которую против нас проводят террористические силы, сегодня МВД выложились полностью и обеспечивали максимальную охрану Крестного хода. Все возможные провокации и все возможные действия террористических групп были отсечены", — сказал Селиванов.

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