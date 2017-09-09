Зачитывай и кайся: зачем православные взялись за хип-хоп

Антон Скрипунов

Рэп — в очередной раз — увлек миллионы россиян. Микрофон, музыка, рифмы — рецепт успеха, как минимум среди молодежи, прост. Не остается в стороне и Церковь. О самых известных рэп-проповедниках и о том, почему в РПЦ всерьез взялись за рэп, — в материале РИА Новости.

Хип-хопом единым

"Профессиональным инструментом" для священника Максима Курленко, помимо креста и кадила, стал еще и микрофон. Вот уже несколько лет настоятель храма Сретения Господня в селе Чемурша Чебоксарского района — настоящая знаменитость в Чувашии. Помимо прихода, он руководит молодежным отделом Чебоксарской и Чувашской епархии.

Многие его тексты посвящены размышлениям о Боге и душе:

"Мы чувствуем боль других — значит, мы живы.

Мы чувствуем чужую боль — значит, мы выше духа наживы.

Мы чувствуем боль других — значит, мы выше праха.

Мы дышим вечностью — все дальше от праха".

В Чувашию отец Максим приехал из Екатеринбурга. Там, еще до принятия сана, он был исполнителем и диджеем в хип-хоп группе EK Playaz под псевдонимом Dj Max. А теперь он известен любителям рэпа как MC Nastoyatel.

"Для прихожан я священник в классическом понимании этого слова. Там, в селе, в храм ходят в основном люди пожилые, бабушки и дедушки. Интернета у них нет. О том, что я пишу рэп, не знают", — признается он в одном из интервью.

При этом руководство епархии ничего не имеет против его увлечения рэпом: в августе MC Nastoyatel выпустил уже четвертый альбом, где, в частности, исполняет под бит стихи Марины Цветаевой.

А в прошлом году о треке "Старомоден" писали многие СМИ. Дело в том, что отец Максим записал его совместно с протестантским пастором Максимом Кравцовым, который известен рэп-сообществу как Максим Лечт — уникальный для религиозного мира случай.

Рэп-покаяние

На улицах Санкт-Петербурга можно встретить молодых людей, у которых на одежде золотой краской выведены слово "Покайся", кресты и купола. Расписывает одежду чудаковатого вида мужчина: он ходит с Библией в руках и читает рэп прямо на питерских улицах. Уже почти 10 лет МС Покайся является городской легендой.

"В давние времена я хотел сделать рэперско-христианскую группу. Это было за рубежом (в США. — Прим. ред.), ну и слава богу, что не получилось там, а получилось в России. Ну как получилось? Я шел на христианский фестиваль. И мне мой друган сказал: "Слушай, тут есть клуб, где рэперы выступают". Я туда зашел перед фестивалем. Я им (выступавшим в клубе. — Прим. ред.) рассказываю, что есть христианский хип-хоп. А потом им говорю: "А давайте я вам зачитаю", — вспоминает он.

Его исполнение записали на телефон, затем выложили в соцсети "ВКонтакте", а спустя некоторое время его стали узнавать на улицах. Кто-то считает рэпера сумасшедшим, а кто-то — настоящим проповедником, хотя сам он себя ни к какой религиозной организации не относит. В соцсетях его творчеству посвящено несколько сообществ.

"П-п-п-покайся, дурью не майся!" — самая узнаваемая фраза рэпера.

"В РПЦ всерьез изучают"

"Священноначалие обращает наше внимание на необходимость проповеди средствами современной культуры, частью которой является рэп-культура. Точно знаю православных христиан, которые любят, сочиняют, читают рэп", — говорит заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

В 2012 году Тульская епархия разработала миссионерскую программу для молодежи. По ней, в каждом благочинии планировалось провести рэп-концерт. Исполнителем был Антон Панченко, инженер, числившийся на тот момент студентом местной семинарии. Епархиальная новость вызвала бурную дискуссию среди верующих: кто-то назвал православный хип-хоп "формой лжемиссионерства", а кто-то утверждал совершенно обратное — это "прекрасная площадка для творчества молодежи".

В течение нескольких последующих лет рэп-коллективы появились в Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге и многих других городах. Правда, по большей части они известны лишь узкому кругу слушателей.

"Для христианских рэперов важную роль играет не только создание соответствующих текстов, но и преодоление определенных элементов рэп-культуры, которые были присущи ей с самого начала. Поскольку эта культура появилась в определенной среде социальных низов, то в рэперских текстах часто присутствовали элементы, не совместимые с христианством: нецензурная лексика, соревнования в оскорблениях", — сетует отец Серапион.

По благословению патриарха Кирилла в РПЦ действует рабочая группа по изучению молодежных субкультур. Она, как заверяет игумен, изучает рэп-культуру "на достаточно серьезном уровне".