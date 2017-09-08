Иерархи РФ и Закавказья призвали освободить мирных жителей в Карабахе

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Духовные лидеры Армении, Азербайджана и РФ призвали освободить мирных жителей, содержащихся как военнопленные в Карабахе, а также не допускать актов вандализма по отношению к церквям и мечетям по обе стороны линии разграничения, заявил патриарх Кирилл по итогам переговоров с лидером мусульман Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде и верховным католикосом всех армян Гарегином II.

"В результате определенных действий страдают люди, в том числе мирные люди, которые оказываются в плену у одной или другой стороны. И которые не участвовали ни в каких военных действиях, а сейчас содержатся как военнопленные. Мы призвали освободить мирных жителей. Не нужно распространять правила военных действий, правила, связанные с содержанием военнопленных, на людей, которые таковыми не являются", — заявил патриарх Кирилл от имени всех участников переговоров.

"В зоне конфликта и не только, по обе стороны разделения существуют храмы и мечети. Очень важно, чтобы они содержались должным образом, чтобы не было никаких актов вандализма. Чтобы никто не мог спекулировать на религиозных чувствах, разжигая тот конфликт, который нужно потушить", — добавил он.