РПЦ: нужно научить людей жить в мире

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Религиозные лидеры должны призвать стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить кровопролитие и предпринять конкретные шаги по примирению участников противостояния и возвращению беженцев, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на переговорах в пятницу с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Паша-заде.

Одна из главных тем встречи, проходящей в пятницу вечером в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре, — урегулирование карабахского конфликта.

"По моему глубокому убеждению, роль религиозных лидеров заключается в том, чтобы призвать стороны конфликта положить конец кровопролитию во имя сохранения драгоценных жизней своих граждан и предпринять конкретные шаги, способствующие примирению, возвращению беженцев и обеспечению их безопасности", — сказал патриарх.

Он отметил, что очень ценит возможность проведения такой трехсторонней встречи духовных лидеров, которым "трудно оставаться в стороне от продолжающегося трагического противостояния".

"Страданием и горечью в сердце отзывается гибель людей в результате военных действий. Эти события побуждают нас вновь возвысить голос в защиту мира", — сказал предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, сложившаяся ситуация требует разработки и реализации мер по укреплению доверия между народами.

"Очень важно, на мой взгляд, оказывать нравственное влияние на настроения молодого поколения. Оно должно учиться жить в мире, уважать друг друга, умея находить общий язык с ближними и дальними. В противном случае молодежь, носящая радикальные взгляды по отношению к соседям, может стать легкой добычей экстремистов. Христианам и мусульманам особенно важно совместно свидетельствовать о нравственных ценностях, проповедуемых нашими религиями, о священных дарах веры и милосердия, о Божьем присутствии в человеческой истории", — добавил глава РПЦ.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.