Патриарх: встреча с духовными лидерами Закавказья поможет Карабаху

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана внесет свой вклад в миротворческий процесс вокруг Нагорного Карабаха, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на переговорах в пятницу с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Паша-заде.

"Мы сегодня продолжим наши совместные размышления, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Совершенно очевидно, что существующие проблемы находятся в неудовлетворительном состоянии, и вместе с тем, у народов и Армении, и Азербайджана есть желание идти вперед, чтобы мир стал более прочным и справедливым", — сказал патриарх на встрече, проходившей в его Даниловской резиденции.

Глава РПЦ заявил, что питает "горячую надежду на успех сегодняшней встречи" и верит, что она "внесет свой вклад в миротворческий процесс".

"Религия может и будет играть объединяющую роль для наших народов", — выразил надежду патриарх. По его словам, духовные лидеры, "как люди верующие", говорят "на языке, отличном от языка светских политиков", что помогает им преодолевать разногласия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.