Власти Египта решили восстановить синагогу в Александрии для 8 евреев

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Египетское правительство приняло решение восстановить в Александрии синагогу Элиягу Ханави, хотя местная еврейская община состоит из всего восьми человек, сообщает The Guardian.

Несколько месяцев назад часть потолка синагоги обвалилась, и богослужения там прекратились. Согласно законодательству страны, ремонт культовых сооружений должен проводиться за счет местных религиозных общин, но для синагоги в Александрии было сделано исключение.

Когда-то в городе проживали почти 25 тысяч евреев, а теперь осталось лишь 8, причем большинство из них — пожилые люди. Синагога была построена в 1354 году, тогда нее ходили тысячи иудеев. Но со временем большинство из них покинули Египет.

Многим решение египетских властей кажется странным, так как в стране осталось от силы 50 евреев, и до недавнего времени правительство не интересовалось их судьбой.

Тем не менее, на ремонт синагоги было выделено около двух миллионов долларов.