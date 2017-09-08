Уникальные архивы о жизни апостола Америки представили на его родине

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Просветительский центр в честь святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки, открыли в пятницу в селе Анга (Иркутская область), на родине святого, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В 2017 году Русская православная церковь отмечает 220-летие со дня рождения святителя и 40-летие со дня его канонизации.

"Материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя Иннокентия размещены в пяти павильонах общей площадью 100 квадратных метров. В мемориальной зоне "Домик святителя" и часовне на кладбище посетителям будут рассказывать о родословной святителя. В выставочном пространстве площадью 86 квадратных метров в дни открытия культурно-просветительского центра будет работать выставка картин художников Сибири и Дальнего Востока, посвященных святителю Иннокентию", — говорится в сообщении.

Кроме того, духовенство регионов Сибири и Дальнего Востока освятило воссозданную Свято-Иннокентьевскую церковь. Торжества завершились этнокультурным фестивалем "Ангинский хоровод-2017". В нем приняли участие фольклорные коллективы малочисленных народов Иркутской области и тех регионов, где вел свою миссионерскую работу святитель Иннокентий.

Святитель Иннокентий был первым православным епископом Камчатки, Северной Америки, Якутии и Приамурья. Кроме того он составил составителем алфавит, грамматику, словари нескольких языков коренных народов Аляски, якутского языка, а также исследовал обычаи аборигенов Аляски и Сибири.