Память "японского Шиндлера" увековечат на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Памятную доску, посвященную японскому дипломату Тиунэ Сугихара, спасшего от Холокоста шесть тысяч евреев, откроют в пятницу в Биробиджане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Инициатором церемонии стал Российский еврейский конгресс, который уже не первый год занимается увековечением в России подвига и жизни Тиунэ Сугихары. В 2015 году по инициативе РЕК была установлена первая в нашей стране мемориальная доска, посвященная Сугихаре. Она появилась в гостинице "Украина" в Москве: с 1963 по 1971 год бывший вице-консул работал в этом здании в японском торговом представительстве", — сообщили в РЕК.

В мероприятии примут участие губернатор области Александр Левинталь, посол Израиля в РФ Гарри Корен, генеральный консул Японии в России Ямомото Хироюки, советник президента Российского еврейского конгресса (РЕК), сопредседатель НПЦ "Холокост" Илья Альтман, главный раввин Еврейской автономной области Эли Рисс, бывшие узники гетто.

"В 1984 году израильский музей "Яд Вашем" присудил Сугихаре звание "Праведника Народов Мира". Оно присвоено ему как человеку, спасшему 6 тысяч евреев (оказавшихся в Литве еврейских беженцев из Польши), которые могли стать потенциальными жертвами Холокоста). Благодаря транзитным японским визам, выданным дипломатом накануне нападения Германии на СССР, беженцы смогли выехать в Японию. Это стало возможным после присоединения Литвы к Советскому Союзу, евреи добирались до Японии через Дальний Восток. Первый железнодорожный состав сделал остановку в Биробиджане", — рассказали в пресс-службе.

Установка памятной доски проходит в рамках празднования 80-летия Биробиджана. С 8 по 10 сентября в этом городе пройдут более 40 праздничных мероприятий. Так, при поддержке РЕК состоится ХIII Международный фестиваль еврейской культуры и искусства.

"Влияние, которое еврейская культура оказывает на общемировую, трудно переоценить, и это положительное, гуманистическое влияние. Именно культура, основанная на наших традициях и нашей истории — это цемент, скрепляющий еврейский народ в единое целое и связывающий нас, современников, с предыдущими поколениями", — утверждает глава РЕК Юрий Каннер, слова которого приводит пресс-служба организации.