"Отсутствие границ" в творчестве и в искусстве недопустимо, считают в РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Отсутствие границ свободы творчества неизбежно приводит к "попранию чувств других людей", заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.

"Мы постоянно обсуждаем границы свободы. Но правильнее было бы обсуждать другую проблему — проблему отсутствия границ. Когда мы начинаем обсуждать отсутствие границ, у нас расширяется видение, мы начинаем говорить о том, что границы дозволенного в искусстве бесконечны, что границы провести как бы невозможно", — сказал Щипков, слова которого приводит в пятницу синодальный отдел.

Он отметил, что "если границы в творчестве и в искусстве бесконечны, то они неизбежно наступают на вещи, которые святы для других людей".

В связи с этим представитель РПЦ отметил, что предстоящий осенью выход на экраны фильма "Матильда" вызовет болезненную реакцию со стороны тех, кто почитает царя Николая II, прославленного Церковью в лике "святых страстотерпцев".

"Здесь, конечно, речь идет про фильм, который, в принципе, никого не может убить, покалечить. Но на самом деле может, потому что мы говорим о личности, к которой огромное количество граждан нашей страны испытывает особое отношение. Когда творец, художник начинает расширять свои границы дозволенного, он наступает на то, что свято для других", — заключил Щипков.