Трехсторонняя встреча религиозных лидеров РФ и Закавказья пройдет в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II во время встречи в Москве. Архивное фото.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II во время встречи в Москве. Архивное фото.

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России состоится в четверг в Москве; участники переговоров планируют обсудить, в том числе, вопрос урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и региональные процессы.

Как уточнили в патриаршей пресс-службе, в российскую столицу приедут верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II и глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде. Трехсторонняя встреча с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в резиденции предстоятеля РПЦ в Свято-Даниловом монастыре и начнется в 16.00.

"Встреча станет продолжением миротворческих усилий религиозных лидеров России и Закавказья. При посредничестве святейшего патриарха Кирилла религиозные лидеры Армении и Азербайджана будут обсуждать пути помощи разрешению конфликтов и созиданию справедливого мира на Кавказе. Усилия духовенства и верующих способны оказать положительное воздействие на ситуацию в регионе", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В свою очередь руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил РИА Новости, что духовные лидеры обсудят карабахскую проблему и региональные процессы. Ранее, в середине апреля, Гарегин II заявил государственному агентству "Арменпресс" о готовящейся встрече с патриархом Кириллом и Аллахшукюром Паша-заде. Он напомнил, что между сторонами уже состоялось пять встреч.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.