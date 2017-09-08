У Порошенко для верующих две новости: какая из них хуже?

Антон Скрипунов

Президент Порошенко выступил перед Верховной радой Украины с масштабным посланием. Некоторые политологи уже назвали его подготовкой к 2019 году, когда в стране пройдут президентские выборы.

Отдельно была затронута тема создания "независимой Украинской церкви", несмотря на то что такая уже имеется. Впрочем, эта "проблема", как ее окрестил Порошенко, уже два года прочно сидит в головах его спичрайтеров. В этот раз президентская мантра могла остаться без внимания, если бы не две любопытные и, по всей видимости, судьбоносные для шаткой украинской религиозной конструкции детали.

Право на ручную церковь

В своей риторике президент был предельно жестким: "Пусть нас услышит и руководство Вселенского патриархата. Хочу еще раз обратить внимание Его Святейшества (патриарх Константинопольский Варфоломей. — Прим. ред.) на очень большую серьезность наших намерений, на наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему, которая стоит на повестке дня с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь, мы должны это право защитить!"

На этих словах депутаты в порыве патриотических чувств даже встали. А президент был все более категоричен: "Никто не может отобрать у украинцев это право. Каждый наш гражданин сам, и только сам, выбирал и будет выбирать, где ему молиться!"

Но это, утверждает он, "не означает появления государственной церкви" и "не является запретом других православных конфессий", ведь никто "не имеет права лишить украинцев собственной церкви".

"Украина отделена от церкви, но она не может пассивно наблюдать, как другие государства, другие государственные органы используют зависимые государственные институты для достижения своих геополитических целей" — такое вот противоречие.

Случайно или нет, но тезисы Порошенко опровергли еще накануне: идеи, мол, нежизнеспособны.

"Мы действительно стремимся к единству Церкви. Но мы хотим, чтобы это единство было настоящим и органичным. В то время как представители власти хотят просто загнать всех в единую структуру, а как там внутри это все будет происходить, действительно ли будет единство — их не волнует и, по большому счету, волновать и не может", — сетует управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Антоний (Паканич).

Да и у общества нет на сегодняшний день "запроса на религиозную войну", что бы ни утверждали провластно настроенные социологи. Другое дело, что в УПЦ МП серьезно опасаются спланированного разжигания конфликта.

Законный отбор

А вот майские события, когда тысячи верующих устроили митинг под стенами Рады в знак протеста против антицерковного законопроекта № 4511, который предполагает согласовывать назначение епископов с властями, по-видимому, настолько впечатлили президента, что он пригрозил не подписать документ, даже если его примут депутаты.

"Это не дело государства. Однако другие документы я готов обсудить", — намекнул он к нардепам.

Скорее всего, речь идет о законопроекте № 4128, по которому прихожане могут переходить из одной юрисдикции в другую. Документ уже окрестили "законом о церковном рейдерстве", так как именно по этой, еще пока не узаконенной схеме в ведение раскольничьего, не признанного мировым православием "Киевского патриархата" (КП) за три года были переданы более 40 храмов. Именно на базе предельно лояльного власти КП и планируется создать "незалежную церковь".

"На мой взгляд, кульминация конфликтов за храмы уже прошла. Захваты еще происходят, но это уже единичные случаи. Ситуация до сих пор тяжелая, но уже достаточно стабильная", — констатирует митрополит Антоний. Однако, это все же "стабильно плохо" — без каких-либо намеков на улучшение ситуации.

Впрочем, в церковном вопросе украинские президенты сделали свой "европейский выбор" еще девять лет назад, когда Виктор Ющенко публично попросил об автокефалии патриарха Варфоломея и так же публично был осажен. Теперь стараются действовать менее помпезно — обращениями через Раду и личными письмами вдогонку. Однако, как неоднократно подчеркивали представители самых разных православных поместных церквей, вмешательство украинской светской власти в чисто церковные вопросы происходит очень неграмотно. Как минимум потому, что, согласно канонам, даровать автокефалию Украинской церкви может только Русская православная церковь.

"Странно, что, несмотря на декларации об "европейском выборе", руководители Украины считают, что вопросы церковного устройства относятся к сфере, где они должны проявить "политическую волю". В действительности такие вопросы решаются самой Церковью на основании ее незыблемых канонов и исходя из ее духовных нужд, а отнюдь не политических интересов той или иной партии", — так прокомментировал выступление Порошенко зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Так называемые "сентябрьские тезисы" потенциального кандидата в президенты в 2019 году рисуют для православных верующих Украины, составляющих, по разным данным, 60-80% от общего числа населения, мрачную картину: или создание искусственной "единой поместной независимой государственной церкви" (что само по себе уже оксюморон), или же методичное "отжатие" храмов канонической УПЦ МП. Вопрос лишь в том, проголосуют ли украинцы за новую, более кровавую войну.