РПЦ: вопросы церковного устройства не входят в компетенцию политиков

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Вопросы церковного устройства решаются самой церковью и не относятся к сфере проявления "политической воли" руководителей государств, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Выступая в четверг с посланием к Верховной раде, президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на "очень большую серьезность" намерений властей Украины относительно создания автокефальной (независимой) Украинской православной церкви. В своем выступлении президент обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею, указав на "наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему".

"Странно, что, несмотря на декларации о "европейском выборе", руководители Украины считают, что вопросы церковного устройства относятся к сфере, где они должны проявить "политическую волю". В действительности такие вопросы решаются самой Церковью на основании ее незыблемых канонов и исходя из ее духовных нужд, а отнюдь не политических интересов той или иной партии", — заявил РИА Новости протоиерей Николай Балашов, комментируя данное заявление Порошенко.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — созданный в 90-е годы Киевский патриархат (УПЦ КП) и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Власти Украины призывают к созданию в стране единой автокефальной украинской церкви. В частности, ранее Верховная рада обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой признать независимость УПЦ от Московского патриархата. Однако приближенные константинопольского патриарха заявляли, что сделать это без разрешения Московского патриархата не могут.

Глава ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион в августе, основываясь на своих встречах с представителями Константинополя, заявил РИА Новости, что Вселенский патриарх не изменит своей позиции по поддержке канонической УПЦ МП в угоду требованиям украинских властей. Он также выразил надежду на то, что раскол на Украине будет преодолен и украинское православие будет единым. При этом Иларион отметил, что преодоление раскола не может произойти "путем поглощения канонической Церкви раскольниками, как сейчас предлагают некоторые украинские политики".