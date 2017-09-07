Британец получил год тюрьмы за антимусульманский пост в Facebook

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Суд в Великобритании приговорил к одному году тюремного заключения молодого человека, который сразу после теракта в Манчестере разместил на своей странице в Facebook сообщение с призывом к убийству всех мусульман в стране, пишет газета Independent.

В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным издания, 22-летний Киган Джейковлевс (Keegan Jakovlevs), проживающий в городе Рексем на севере Уэльса, ранее признал себя виновным в публикации материала с целью разжигания религиозной ненависти.

Как сообщила сторона обвинения, молодой человек сделал публикацию в социальной сети вскоре после теракта в Манчестере. Через некоторое время это сообщение было удалено.

"Сторона обвинения утверждала, что единственное сообщение Джейковлевса было особенно серьезным, так как оно было опубликовано так скоро после взрыва в Манчестере, когда чувства общественности были накалены", — сообщил представитель Королевской прокурорской службы Великобритании (CPS).