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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Бойкот, изоляция, санкции": где евреям жить хорошо?

13:4907.09.2017
(обновлено: 13:51 07.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаг ИзраиляФлаг Израиля
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Шустрова. На днях  голландский Центральный еврейский комитет обратился в полицию с жалобой на призывы к убийству и изгнанию евреев на демонстрации движения по бойкоту Израиля ("Бойкот, изоляция, санкции" — BDS) в Роттердаме. За то, что летом Израиль установил металлоискатели и камеры видеонаблюдения на Храмовой горе в Иерусалиме, участники акции предложили устроить евреям еще один Хайбар (еврейский оазис на территории Саудовской Аравии, население которого было частично уничтожено, частично изгнано арабами в VII веке; евреям до сих пор запрещено селиться в тех местах). Представители роттердамского BDS от таких заявлений открестились — дескать, мы тут ни при чем, это не наши кричали в толпе.

А между тем призывами к убийству евреев демонстрации BDS сопровождаются почти всегда. Организаторы дежурно от них открещиваются, что не мешает им открыто популяризировать нацистский лозунг: "Не покупайте у евреев". Удивительно, но он находит все больше откликов в Европе и США. Пожалуй, самый известный поборник движения — британский музыкант Роджер Уотерс, один из основателей и лидеров культовой группы Pink Floyd. Он неоднократно призывал коллег-музыкантов присоединиться к "культурному бойкоту" Израиля.

"Каждый пятый немец — антисемит"

Лишь недавно в нескольких европейских городах (все они находятся в Германии) местные власти задумались, насколько вообще допустима деятельность BDS. Правительство Франкфурта первым приняло закон, запрещающий деятельность движения. По мнению властей, программа активистов отравляет социальный климат. Аналогичный закон в ближайшее время планируют принять в Мюнхене.

"Когда поднимается вопрос Израиля, поднимается и антисемитское движение. Мэр Франкфурта и его заместитель делают все возможное, чтобы никто из горожан не сомневался в праве Израиля на существование. Они понимают, что только Израиль может сегодня защитить евреев", — заявил РИА Новости раввин Франкфурта Авихай Апель.

Он убежден, что критиковать можно любую страну, но заявлять, что Израиль — худшая страна на свете, нельзя. "Франкфурт — либеральный, открытый город, он просто не может принять такой позиции", — подчеркнул раввин. Впрочем, в Германии как раз, по его словам, правоохранительные органы пресекают деятельность антисемитских движений, так как в противном случае их сразу обвинят в попытке вернуться к Холокосту и политике Гитлера.

"Евреи в Германии чувствуют себя достаточно защищенными, никуда не бегут. Но два года назад государство провело исследование, согласно которому 20% населения страны — антисемиты. Получается, каждый пятый немец — антисемит", — констатирует Авихай Апель.

Это не значит, что все эти немцы готовы выйти на улицу и начать бить евреев, говорит раввин. Но потенциальная опасность существует: молодежь уже не помнит уроков прошлого, она ищет, чем бы себя занять, тут ее и соблазняют движения вроде BDS, предупреждает он.

"Синагоги охраняет полиция"

Интерес к движению BDS часто проявляют и мусульмане, численность которых на территории Евросоюза все увеличивается. По словам раввина, в отличие от других стран ЕС, проблема нападений мусульман на евреев в Германии практически отсутствует, "так как иудеи не ходят по улицам в кипах или с какой-либо другой отличительной символикой — они ничем не выделяются среди других горожан. Конечно, они ходят в кипе в синагогу, но там их охраняет полиция", — пояснил Авихай Апель.

Кроме того, в Германии большую поддержку евреи получают со стороны христиан — представителей католической и евангелической церквей. И все же между востоком и западом страны есть разница: на западе есть места, где евреям опасно ходить. Но не из-за мусульман, а из-за нацистов.

А вот во Франции, Испании, Бельгии (особенно в Брюсселе) и Голландии проблема нападений мусульман на евреев стоит особенно остро.

© Фото : EmbajadaRusaESОскверненное захоронение на кладбище в Мадриде. 30 августа 2017
© Фото : EmbajadaRusaES
Оскверненное захоронение на кладбище в Мадриде. 30 августа 2017

"Антисемитизм меняется"

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер пояснил РИА Новости, что программа движения BDS довольно разноплановая. Кто-то выступает за полный бойкот Израиля, а кто-то – лишь за бойкот товаров, произведенных на западном берегу реки Иордан.

"Это бьет, прежде всего, по самим арабам. Если евреи могут переехать на другой берег реки, то арабы часто не имеют такой возможности и остаются без работы, так как у них нет израильского гражданства", — считает президент РЕК.

"Антисемитизм меняется. Сегодня в Европе он приобрел форму лозунгов и антиизраильских призывов. Однако он также проявляется в нападениях и убийствах местных евреев, живущих не в Израиле. Таким образом, левая Европа и лозунги BDS смыкаются с действиями правых экстремистов исламского происхождения", — констатирует Каннер.

Поэтому, считает он, всем странам Европы стоит ограничить деятельность антиизраильского движения. "Франкфурт взял пример с России, поняв, что бойкот — это неправильно", — считает президент РЕК.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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вега ____
бедные евреи...,все им нет покоя на этой планете
14:14
07.09.2017
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