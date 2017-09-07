В русском храме в Вашингтоне начали сбор средств в помощь жителям Техаса

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Прихожане русского православного храма святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне начали сбор средств в помощь жителям штата Техас, пострадавшим от урагана "Харви", сообщил в среду РИА Новости настоятель храма отец Виктор Потапов.

"В минувшее воскресенье мы после обеих литургий провели тарелочный сбор у креста в помощь пострадавшим. Но поскольку это был так называемый "длинный уик-энд" и многие прихожане уезжали из города, мы продлили сбор", — сказал отец Виктор.

По его словам, сейчас собрано около 2 тысяч долларов. "Для нас это естественно — помогать тем, кто нуждается", — добавил священник.

Он рассказал, что все средства будут переданы в Международный православный благотворительный фонд (IOCC), который будет распределять их.

Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в конце августа. По последним данным, разгул стихии привел к гибели не менее 70 человек.