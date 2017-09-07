Васильева после завершения работы в Минобрнауки напишет книгу о митрополите

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призналась, что после того, как завершит работу министром, напишет книгу. Об этом она рассказала на встрече со студентами и сотрудниками ДВФУ на полях Восточного экономического форума.

"Последнюю статью я написала полтора года назад. Но у меня есть надежда, когда-нибудь эта деятельность тоже закончится, все пройдет. У меня собран материал для моей, как я говорю, крайней книги. У меня есть мечта… написать книгу о митрополите Никодиме, поскольку я изучаю историю церкви ХХ века", — сказала Васильева.

Она отметила, что пока это совместить с работой на должности министра невозможно, но материал для книги уже собран. "Осталось только время (найти). Я думаю про начало", — добавила она.

Васильева подчеркнула, что научная деятельность, если ей заниматься, отнимает очень много сил.

Митрополит Никодим

Митрополит Никодим (в миру Борис Георгиевич Ротов) родился в 1929 году в деревне Фролово Рязанской области в семье служащего. После окончания средней школы поступил в Рязанский педагогический институт, а в 1947 году принял монашеский постриг. Служил священником в Ярославской епархии, в 1955 году заочно окончил Ленинградскую духовную академию.

С 1957 года — архимандрит, с 1960-го — епископ Подольский, затем Ярославский и Минский, с 1963 года — Ленинградский. В том же году возведен в сан митрополита.

С 1956 по 1959 годы возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме, с 1960 по 1972-й — Отдел внешних церковных сношений РПЦ. С 1963 года также председатель комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства. С 1974 года патриарший экзарх Западной Европы.

В 1975 году в Найроби был избран президентом Всемирного совета церквей — экуменической организации, объединяющей христиан разных конфессий. Необходимость диалога и сближения с иными конфессиями, в первую очередь с католичеством, была заявлена и в докторской диссертации митрополита Никодима о папе Римском Иоанне XXIII (1970).

Иерарх перенес несколько инфарктов и скоропостижно скончался от сердечного приступа 5 сентября 1978 года на аудиенции у новоизбранного папы Римского Иоанна Павла I.