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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали "фантасмагорией" нынешне российско-американские отношения

15:0106.09.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Происходящее сегодня в российско-американских двухсторонних отношениях является "фантасмагорией", при этом России не следует брать пример с тех политиков в США, которые ей "грозят кулачками", заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, вернувшийся недавно из поездки в США.

Русский собор в Сан-Франциско. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Прихожане русского собора в Сан-Франциско удивлены закрытием генконульства
Американские власти ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали эти действия недружественным шагом.

"Политика выстраивается по определенным правилам, которые существуют в течение многих веков, и в которых есть свои принципы. То, что сейчас происходит между Россией и Америкой, на мой взгляд, это фантасмагория, потому что те санкции, которые были объявлены, те меры, которые объявляются и с той, и с другой стороны, вряд ли могут принести пользу. Они не могут привести к улучшению взаимоотношений между двумя странами", — заявил митрополит Иларион в интервью, текст которого публикует в среду официальный сайт РПЦ.

По его мнению, причина всего происходящего заключается в том, что на выборах президента США "победил не тот человек, на которого делал ставку американский политический истеблишмент", который в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости улучшать отношения с Россией. Именно поэтому, считает глава ОВЦС, Трампа и выбрали: "потому что американский народ понимал, что без радикального улучшения отношений с Россией невозможно идти вперед".

"Те люди, которые проиграли, составляют в этом истеблишменте большинство. Это и демократы, которые проиграли выборы, это и значительная часть республиканцев. И сейчас происходит то, что президента фактически бойкотируют и члены конгресса, и представители средств массовой информации. Мне пришлось в этом лично убедиться, когда я приезжал в Америку и увидел, какой травле подвергается президент", — сказал митрополит.

Комментируя недавнее закрытие российских диппредставительств в США, он выразил мнение, что в действительности это является мерой, направленной против самого президента Трампа. "Мне кажется, что все эти шаги, которые сейчас кажутся направленными против России, в действительности направлены против президента Трампа. Просто те люди, которые проиграли битву, пытаются доказать, что это бездарный президент, который ни на что не способен. И они создают такую ситуацию, в которой он ничего не может сделать", — сказал Иларион.

Представитель РПЦ полагает, что у самого Трампа "было и остается желание наладить отношения с Россией, но у него нет тех механизмов, которые позволяли бы ему это сделать, и он оказывается, прежде всего, сейчас заложником этой внутренней ситуации". Нынешний глава государства, добавил митрополит, действует в условиях, когда "все основные политические силы направлены против него, включая самые влиятельные средства массовой информации".

Отвечая на вопрос о том, как в этой ситуации нужно себя вести российской стороне, председатель ОВЦС выразил мнение, что "не следует брать пример с Вашингтона в отношении санкций и провокаций". "Если мы хотим в чем-то взять пример с Америки, то можно поискать и найти. В Америке есть много хорошего и в том, как живет американский народ, и в том, как люди относятся к религии. Даже среди политиков есть здравые люди, которые четко понимают, что сейчас происходит. Но брать пример с тех политиков, которые грозят нам кулачками и думают, что путем подобного рода действий они могут поставить нас на место, мне кажется, не следует. Кто-то, наверное, должен остановиться и, может быть, даже подставить щеку", — заключил архиерей.

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Религия и мировоззрение
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