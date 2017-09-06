Юный индонезиец прошел пешком 9 тыс километров, чтобы участвовать в хадже

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Один из участников хаджа в этом году, молодой индонезиец, прошел 9 тысяч километров пешком для поклонения святыням ислама в Мекке и Медине, сообщили в среду РИА Новости в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации Саудовской Аравии, подводя итоги паломничества.

Хадж – один из пяти столпов ислама, который представляет собой путешествие в Мекку для выполнения религиозных ритуалов, предписанных Кораном. Это паломничество должен предпринять хотя бы раз в жизни каждый мусульманин. В этом году обряды хаджа паломники совершали с 30 августа по 4 сентября.

"Для каждого паломника хадж — это глубокий личный опыт. Молодой индонезийский паломник Мохаммад Кахмим Сетяван прошел пусть в 9 тысяч километров пешком, прежде чем он прибыл на хадж этого года, в среднем он шел 50 километров в день", — сообщили в центре со ссылкой на саудовские СМИ.

Как уточнили в CIC, юный пилигрим прибыл в Мекку из индонезийского города Пекалонгана, откуда он родом. Свое путешествие он начал 28 августа 2016 года. В его рюкзаке было только несколько вещей первой необходимости и Коран. Когда юношу спросили, почему он решил проделать такой длинный и трудный путь в Мекку, когда мог бы просто сесть на самолет, он пояснил, что для него это был такой способ "дисциплинировать себя и укрепить свою веру".

Индонезиец часто путешествовал ночью, а днем отдыхал в мечетях, общественных зданиях, в жилых домах местных жителей, у которых он находил приют, или же просто располагался на отдых в лесу. В целом, его путешествие прошло гладко, хотя дважды во время поездки молодой паломник заболевал.

Также в CIC сообщили, что одним из самых пожилых паломников на хадже в этом году стала 104-летняя Ибу Мариах Маргани Мухаммад. Родом она также из Индонезии.