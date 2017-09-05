В Казани представили книгу крымского богослова Средневековья "Каландарнаме"

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин во время праздника Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин во время праздника Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети

КАЗАНЬ, 5 сент — РИА Новости, Радик Амиров. Презентация книги "Каландарнаме" мусульманского богослова Абу Бакра Каландара состоялась во вторник на II Международной научной конференции "Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция", издание получило высокую оценку российских исламских деятелей.

По мнению представителей издательства Совета муфтиев России (СМР) "Исламская книга", где было напечатано "Каландарнаме", эта книга представляет собой суфийский трактат, написанный для избранного круга учеников.

"Уникальность книги в том, что это единственное известное нам полноценное богословское сочинение на персидском языке, созданное в XIV веке в Золотой Орде, где сформировалась этническая и религиозная идентичность коренных мусульманских народов Российской Федерации, Центральной Азии и Закавказья", — сказали в издательстве.

"Изучение труда Абу Бакра Каландара знакомит с мировоззрением самого ученого, с его эпохой, и позволяет понять те идеи, которые легли в основу богословской школы мусульманских народов нашей страны", — заявил в свою очередь РИА Новости глава СМР муфтий Равиль Гайнутдин.

А муфтий Татарстана Камиль Самигуллин назвал отрадным тот факт, что мусульмане России испытывают большой интерес к отечественной богословской школе и истории. "Идеологически это очень важно, в первую очередь, для молодежи", — сказал РИА Новости Самигуллин.

Рукопись "Каландарнаме" несколько лет назад была найдена исследователями Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана.