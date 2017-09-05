Реклама с Зевсом, Иисусом и атеисткой оскорбила верующих Австралии

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Религиозные лидеры Австралии призвали запретить рекламный ролик, в котором божества различных религий поедают за одним столом жареное мясо, сообщает Daily Telegraph.

Одна из крупнейших австралийских компаний по производству мяса выпустила ролик, в котором изображено застолье с участием Иисуса Христа, бога Ганеши, Зевса, Тора, основателя саентологии Рона Хаббарда и других. По сюжету они пришли в гости к атеистке на свежего ягненка. В одном из эпиходов, бог Ганеша произносит фразу, которая возмутила индуистов: "Это мясо, которое все мы можем есть".

"Мы строго осуждаем рекламу как вредную, нечувствительную, вводящую в заблуждение дешевую попытку получить коммерческое преимущество, издеваясь над религиозными чувствами миллионов индуистов", — заявил глава индуистского сообщества Западной Австралии Рам Бансал.

Он напомнил, что бог Ганеша не ел мясо и не пил вино, как показано в ролике.

Представитель Австралийской федерации исламских советов Али Кадри заявил, что реклама "пересекла грань" допустимого. По его мнению, создатели видео показали "бесчувствие к верующим".

"Я понимаю, что есть свобода слова, но эта реклама не способствует дискуссии — это было просто противоречивое стремление продать ягненка. Все, что они делают — насмехаются над каждой религией в стране, и я думаю, что ее (рекламу) нужно убрать", — добавил он.

В свою очередь представитель компании Эндрю Хоуи заявил, что реклама стала результатом "обширных исследований и консультаций". По его словам, создатели хотели показать, что мясо ягненка является допустимым в любой религии и культуре и, соответственно, является общей для всех ценностью.

"Независимо от ваших предпосылок или убеждений, единственное, с помощью чего мы можем объединиться — это ягненок", — убежден он.

В прошлом году эта же компания разгневала своим видеороликом вегетарианцев.