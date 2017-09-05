Митрополит Феофан призвал верующих строить "духовный шелковый путь"

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани

КАЗАНЬ, 5 сент — РИА Новости, Радик Амиров. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил в городе Болгар (Республика Татарстан) о необходимости "духовного шелкового пути" и призвал к сплочению всех людей доброй воли против терроризма и экстремизма.

"Сегодня в ряде стран Запада идут подмены законов Божиих. Вместо них неумелые политики предлагают свои нормы жизни. Подобные нарушения — путь к самоуничтожению, путь к терроризму и шовинизму. Мы должны этому противостоять всем миром", — сказал митрополит Феофан.

Заявление представителя РПЦ прозвучало в ходе Второй научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь. Созидание. Интеграция" в Татарстане.

"Сегодня мы говорим о духовном "шелковом пути". В привычном понимании Шелковый путь — это торговля. Но нам важны не только чай или меха. Мы — носители религиозных убеждений. А значит, духовный шелковый путь нам, религиозным деятелям, важнее, чем что-либо другое", — отметил Феофан.

Он напомнил, что несколько веков назад между Россией и странами Азии шло межкультурное, межнациональное, межрелигиозное проникновение. "Без интеграции не будет мирного неба над нами. А зерна экстремизма не должны прорасти в наших душах", — заключил митрополит Феофан.